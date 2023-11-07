Λογαριασμός
kataggelies@skai.gr: Εγκαταλελειμμένο κτίριο-υγειονομική βόμβα στη Θεσσαλονίκη - Μέσα ζουν δεκάδες ποντίκια

Οι πολίτες έχουν κάνει πολλές καταγγελίες χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα

Κάτοικος της Θεσσαλονίκης μέσω του kataggelies@skai.gr, προέβη σε καταγγελία σχετικά με εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Γιαννιτσών.

Όπως είπε στον ΣΚΑΙ πρόκειται για υγειονομική βόμβα αφού μέσα ζουν δεκάδες ποντίκια σε μέγεθος... γάτας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πολίτες έχουν κάνει πολλές καταγγελίες χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, μάλιστα από το 2000 μέχρι σήμερα προσπαθούν να καθαρίσουν οι ίδιοι το κτίριο.

Πηγή: skai.gr

