kataggelies@skai.gr: Εγκαταλελειμμένο κτίριο-υγειονομική βόμβα στη Θεσσαλονίκη - Μέσα ζουν δεκάδες ποντίκια

Κάτοικος της Θεσσαλονίκης μέσω του kataggelies@skai.gr, προέβη σε καταγγελία σχετικά με εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Γιαννιτσών.

Όπως είπε στον ΣΚΑΙ πρόκειται για υγειονομική βόμβα αφού μέσα ζουν δεκάδες ποντίκια σε μέγεθος... γάτας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πολίτες έχουν κάνει πολλές καταγγελίες χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, μάλιστα από το 2000 μέχρι σήμερα προσπαθούν να καθαρίσουν οι ίδιοι το κτίριο.

Πηγή: skai.gr

