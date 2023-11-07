kataggelies@skai.gr: Εγκαταλελειμμένο κτίριο-υγειονομική βόμβα στη Θεσσαλονίκη - Μέσα ζουν δεκάδες ποντίκια

Κάτοικος της Θεσσαλονίκης μέσω του kataggelies@skai.gr, προέβη σε καταγγελία σχετικά με εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Γιαννιτσών.
Όπως είπε στον ΣΚΑΙ πρόκειται για υγειονομική βόμβα αφού μέσα ζουν δεκάδες ποντίκια σε μέγεθος... γάτας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πολίτες έχουν κάνει πολλές καταγγελίες χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, μάλιστα από το 2000 μέχρι σήμερα προσπαθούν να καθαρίσουν οι ίδιοι το κτίριο.
- Από τη Δευτέρα οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ για τα καρτελάκια «μόνιμης μείωσης τιμής»
- Θεσσαλονίκη: Διεκόπη για αύριο η δική για τον θάνατο της Έμμας μετά τη φονική παράσυρση
- Θεσσαλονίκη: 54χρονος καταγγέλλει πως τον έδειραν και τον απείλησαν για να υπογράψει την απόλυσή του με τους όρους που ήθελε η εταιρεία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.