ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη απεργία στις 21 Μαΐου

Νέα 24ωρη πανυπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Μαΐου 2024 αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Φεβρουαρίου, η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να συνεχίσει τον αγώνα «ενάντια στην ακρίβεια και στην οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων από την πολιτική της κυβέρνησης και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να πάρουν μαζικά μέρος σε αυτήν».

Μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι, 14 χρόνια μετά τα μνημόνια, «όπου οι αποδοχές μειώθηκαν κατά 40%, καταργήθηκαν τα δώρα, επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης 2%, πάγωσε η διετία 2016-2017 και μειώθηκε το αφορολόγητο, η κυβέρνηση προκαλεί με τα ψίχουλα της εισοδηματικής της πολιτικής και οδηγεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση».

«Στις 21 του Μάη συνεχίζουμε τον αγώνα με νέα απεργία και διεκδικούμε ζωή με δικαιώματα, δουλειά με πραγματικές αυξήσεις και όχι αυξήσεις-κοροϊδία του 1,5 ευρώ την ημέρα και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΑΔΕΔΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί τα εξής:

«- Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.

- Επαναφορά εδώ και τώρα των Δώρων.

- Συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς.

- Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017.

- Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.

- Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

- Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

- 'Αμεση στελέχωση με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων (υγείας, παιδείας, κοινωνικών υπηρεσιών, ασφάλισης κ.ά.) και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.