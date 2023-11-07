Παραδίδονται προς χρήση στους πολίτες εννέα γήπεδα μπάσκετ, σε έξι ανοιχτούς αθλητικούς χώρους που ανήκουν στον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, τα οποία ανακαινίστηκαν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Συνολικά η Περιφέρεια χρηματοδοτεί έργα σε 33 αθλητικούς χώρους του ΟΠΑΝΔΑ με 1.8 εκ. ευρώ

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, οι οποίες έγιναν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, παραδίδονται στους πολίτες συνολικά εννέα γήπεδα μπάσκετ, σε έξι ανοιχτούς αθλητικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων.

Τα έργα έγιναν στο πλαίσιο της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης που είχαν υπογράψει η Περιφέρεια Αττικής με τον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και η οποία προέβλεπε παρεμβάσεις σε 33 αθλητικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας συνολικού προϋπολογισμού 1.897.200,00 ευρώ.

Στόχος των έργων είναι η ασφαλέστερη χρήση των αθλητικών χώρων και η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΠΑΝΔΑ, στους αθλούμενους σε αυτούς τους χώρους (κυρίως γήπεδα μπάσκετ -βόλεϊ ).

Ειδικότερα οι αθλητικοί χώροι που παραδίδονται είναι:

Δύο γήπεδα μπάσκετ στην οδό Λένορμαν και στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Δύο γήπεδα μπάσκετ στην οδό Συρακουσών και Ανδριτσαίνης, στη γειτονιά του Προφήτη Ηλία.

Δύο γήπεδα μπάσκετ στην οδό Καβάφη και Ζαφειροπούλου, στον Άγιο Ελευθέριο.

Ένα γήπεδο μπάσκετ στη οδό Ευελπίδων 18, δίπλα από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ένα γήπεδο μπάσκετ στην οδό Λουίζης Ριανκούρ και Γερουλάνου, στους Άνω Αμπελόκηπους.

Ένα γήπεδο μπάσκετ στον Λόφο Λαμπράκη, στον Νέο Κόσμο.

Τα έργα προέβλεπαν μεταξύ άλλων την αντικατάσταση προβολέων με νέους τεχνολογίας LED, εγκατάσταση νέων ιστών φωτισμού, τοποθέτηση νέων μπασκετών, ανακατασκευή ελαστικού τάπητα, γραμμογράφηση, αντικατάσταση πλεγμάτων περιφράξεων, κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλους χώρους άθλησης σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της Αθήνας. Τα έργα υλοποιούνται από τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε σχετικά:

«Σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ γίνονται πολύ σημαντικά έργα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό αθλητικών χώρων που ανήκουν στον Οργανισμό, τα οποία για πολλά χρόνια ήταν αφημένα στην τύχη τους.

Ήδη παραδίδουμε προς χρήση στους πολίτες, εννέα γήπεδα μπάσκετ, σε έξι ανοιχτούς αθλητικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να τα χαρούν οι αθλούμενοι.

Από την αρχή της θητείας μας θέσαμε ως προτεραιότητα υποδομές που θα συμβάλλουν ώστε τα παιδιά μας να αθλούνται με ασφάλεια σ΄ ένα σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον. Σ΄ αυτό το πλαίσιο ανταποκριθήκαμε θετικά στο αίτημα του ΟΠΑΝΔΑ καθώς βούλησή μας ήταν να επενδύσουμε σε υποδομές που δίνουν κίνητρα στη νέα γενιά να αθλείται και να μυείται στα αγαθά του ευ ζην».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.