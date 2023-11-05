Δύο πιθέσεις με πέτρες και μπουκάλια δέχθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου από ομάδα αγνώστων των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρώτη επίθεση σε βάρος των αστυνομικών έγινε λίγο πριν τις 11 την νύχτα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε λίγη ώρα αργότερα και πάλι με πέτρες και μπουκάλια, αυτή την φορά, εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές και όπως έγινε γνωστό δεν έγιναν προσαγωγές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.