«Το Λιμενικό Σώμα πέτυχε ένα ακόμη αποφασιστικό χτύπημα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, συλλαμβάνοντας ηγετικά μέλη διεθνούς καρτέλ κοκαΐνης», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X o υπουργός Ναυτιλίας Β. Κικίλιας, μετά τη σύλληψη τριών Ελλήνων που φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά τεράστιας ποσότητας κοκαΐνης, βάρους 4.223,75 κιλών, που εντοπίστηκε στις 18 Ιανουαρίου 2023 από τις ισπανικές αρχές στο φορτηγό πλοίο BLUME, σημαίας Τόγκο, ανοιχτά των ακτών Λας Πάλμας.

«Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού που επιτελούν το καθήκον τους με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, μέρα και νύχτα: καταπολεμούν τη διακίνηση ναρκωτικών, προστατεύουν τα σύνορα μας, σώζουν ανθρώπινες ζωές» αναφέρει ο υπουργός Ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι το Λιμενικό Σώμα και συγκεκριμένα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προχώρησαν στη σύλληψη τριών Ελλήνων, φερόμενων ως ηγετικών μελών εγκληματικής οργάνωσης με διεθνή δράση.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 24 και 68 ετών και μία γυναίκα 49 ετών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 15 Ιουλίου σε Αιτωλοακαρνανία και Αττική, στο πλαίσιο επιχείρησης που εκτελέστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα και κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης της Ανακρίτριας του Γ' Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά.

Η υπόθεση αφορά τη μεταφορά τεράστιας ποσότητας κοκαΐνης, βάρους 4.223,75 κιλών, που εντοπίστηκε στις 18 Ιανουαρίου 2023 από τις ισπανικές αρχές στο φορτηγό πλοίο BLUME, σημαίας Τόγκο, ανοιχτά των ακτών Λας Πάλμας.

Οι έρευνες των ελληνικών αρχών αποκάλυψαν τη συγκρότηση ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης από τα τέλη του 2021, με τους συλληφθέντες να προβαίνουν σε σειρά ενεργειών για τη δημιουργία εξωχώριων εταιρειών και την απόκτηση κατάλληλου πλοίου, μέσω του οποίου σχεδίαζαν τη μεταφορά ναρκωτικών από τη Βραζιλία προς την Ευρώπη, με το πρόσχημα εμπορικού φορτίου καφέ.

Κατά την επιχείρηση κατάσχεσης του πλοίου είχαν συλληφθεί και καταδικαστεί 15 άτομα από τις ισπανικές αρχές, ενώ η εκτιμώμενη αξία της κοκαΐνης ανέρχεται στα 164 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

