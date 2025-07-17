«Βραδιά ευεξίας» και «μάθημα yoga» διοργανώνει σήμερα το απόγευμα για μέλη και φίλους,στον Πειραιά, το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Δημοτική Οργάνωση Α’ Διαμερίσματος Πειραιά και τον Τομέας Αθλητισμού του Κινήματος, οι οποίοι προτρέπουν τον κόσμο: «Πάρτε το χαλάκι σας και ελάτε»

Στην πρόσκληση για την εκδήλωση μάλιστα αναφέρουν: «Στις 17 Ιουλίου σας περιμένουμε σε μια βραδιά ευεξίας, ενσυναίσθησης και αλλαγής ποιότητας της ζωής μας. Πάρτε το χαλάκι σας και ελάτε να σας προσφέρουμε ένα μάθημα στον μαγικό κόσμο της γιόγκα».

Η δράση θα γίνει σήμερα, την Πέμπτη 17 Ιουλίου και ώρα 19:30 στην Πλαζ Φρεαττύδας του Πειραιά.

