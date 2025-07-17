Δύο νεκροί, ηλικίας 22 και 41 ετών αντίστοιχα, είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, στο ύψος του 11ου χιλιομέτρου της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου - Πατρών, κοντά στο Βραχάτι Κορινθίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 41χρονος έκανε ελιγμό, προκειμένου να αποφύγει Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε 30χρονος και το οποίο βρισκόταν σε προσωρινή στάση.

Στη συνέχεια, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με δεύτερη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ένας 22χρονος.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 22χρονος, ενώ ο 41χρονος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Όμως, λίγες ώρες αργότερα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 41χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.