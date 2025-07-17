Λογαριασμός
Τροχαίο με παράσυρση στο Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ με τραύματα στο κεφάλι και τα πόδια 4χρονη

Την ανήλικη και τον 43χρονο πατέρα της παρέσυρε φορτηγάκι έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, όταν ένα φορτηγάκι παρέσυρε έναν πατέρα και την 4χρονη κόρη του, την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τη διάβαση πεζών.

Το περιστατικό συνέβη ακριβώς μπροστά από την είσοδο του νοσοκομείου, όταν ο 43χρονος άνδρας με την 4χρονη κόρη του προσπάθησαν να διασχίσουν την διάβαση πεζών, ωστόσο το διερχόμενο όχημα δεν σταμάτησε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο.

Σύμφωνα με τη neakriti, ο πατέρας τραυματίστηκε ελαφρά και αποχώρησε από το νοσοκομείο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τα πόδια.

Ο οδηγός του φορτηγού οχήματος συνελήφθη από τις αρχές, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο Ηράκλειο ΜΕΘ
