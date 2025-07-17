Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, όταν ένα φορτηγάκι παρέσυρε έναν πατέρα και την 4χρονη κόρη του, την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τη διάβαση πεζών.

Το περιστατικό συνέβη ακριβώς μπροστά από την είσοδο του νοσοκομείου, όταν ο 43χρονος άνδρας με την 4χρονη κόρη του προσπάθησαν να διασχίσουν την διάβαση πεζών, ωστόσο το διερχόμενο όχημα δεν σταμάτησε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο.

Σύμφωνα με τη neakriti, ο πατέρας τραυματίστηκε ελαφρά και αποχώρησε από το νοσοκομείο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τα πόδια.

Ο οδηγός του φορτηγού οχήματος συνελήφθη από τις αρχές, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.