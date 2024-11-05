Σήμερα θα μεταβεί στον «Ευαγγελισμό» η ανακρίτρια για την απολογία της 32χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, όταν εξερράγη κατά λάθος στα χέρια του συντρόφου της η μεγάλης ισχύος βόμβα που προοριζόταν για τρομοκρατικό χτύπημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης θα μεταβεί -εκτός απροόπτου- στις 5 το απόγευμα, στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται φρουρούμενη η κατηγορούμενη πολυτραυματίας , ώστε να λάβει την απολογία της. Η δικαστική λειτουργός από την αρχή είναι σε επικοινωνία με τους γιατρούς του Νοσοκομείου ώστε εκείνοι να δώσουν «το πράσινο φως» για την απολογητική διαδικασία

Η 32χρονη είναι αντιμέτωπη με τέσσερις κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες που αφορούν τη συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση καθώς και για τρομοκρατικές πράξεις σχετικά με την έκρηξη και την προμήθεια, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών. Σε βάρος της έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ώστε να παραμείνει υπό φρούρηση κατά τη νοσηλεία της.

Για τις ίδιες κατηγορίες κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα ο 31χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ η σύντροφος του έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Στο μεταξύ, θεωρείται πιθανό οι εισαγγελικές αρχές, μετά από συνεννόηση με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, να αποφασίσουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των τριών κατηγορουμένων, δηλαδή του 31χρονου, της συντρόφου του και της πολυτραυματία, αλλά και του 36χρονου που διαμελίστηκε από την έκρηξη της βόμβας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.