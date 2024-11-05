Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη ενόψει της εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη απηύθυνε προς τις Εισαγγελίες της χώρας οδηγίες.

Ειδικότερα, η κ. Αδειλίνη αναφέρει πως «με αφορμή το με αριθ. πρωτ. 6751/4.11.2024 έγγραφο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης με αποδέκτες, μεταξύ άλλων, και τους «Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες της Χώρας» σας επισημαίνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 74 του ν. 5134/2024 (ΦΕΚ Α΄ 146): «1. Την εισαγγελία διευθύνει ο εισαγγελέας, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 7 του άρθρου 17. Αν στην ίδια εισαγγελία υπηρετούν περισσότεροι εισαγγελείς, τη διεύθυνση ασκεί ο αρχαιότερος, εφόσον στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στην παρ.6 του άρθρου 17. Ο Διευθύνων την εισαγγελία του πρωτοδικείου της έδρας ορίζει, με πράξη του, τον ή τους εισαγγελείς της παράλληλης έδρας, καθώς και τα καθήκοντά τους». Περαιτέρω, με το άρθρο 28 παρ.1 του ιδίου Νόμου, που τιτλοφορείται: «Η εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική αρχή», ορίζεται ότι: «1. Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή, ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία. 2. Δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης», ενώ κατά την παρ. 5 περ. α του ίδιου ως άνω άρθρου, μόνο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει δικαίωμα να απευθύνει παραγγελίες, γενικές οδηγίες και συστάσεις σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους προς όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς της Χώρας. Επίσης, τονίζουμε ότι η Δικαστική ανεξαρτησία συνιστά θεμέλιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και η διασφάλισή της αποτελεί καθήκον όλων μας, αποκλειομένης κάθε επέμβασης των άλλων δύο εξουσιών, για οποιονδήποτε λόγο και αν αυτή επιχειρείται, ακόμη και προς αντιμετώπιση υπαρκτών και σοβαρών προβλημάτων, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, σύμφωνα και με το Σύνταγμα (άρθρα 87 επ.), ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και όλοι οι εισαγγελικοί λειτουργοί εντάσσονται στη δικαστική λειτουργία της Πολιτείας και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Συνακόλουθα, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών τους ανήκει στους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες της Χώρας και κατ’ επέκταση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

