Ρόδος: Ρεκόρ για την τουριστική κίνηση του νησιού

Με αύξηση σε ποσοστό 19% «έκλεισε» η τουριστική κίνηση στη Ρόδο τον Οκτώβριο σε ό,τι αφορά τις αφίξεις τουριστών στο αεροδρόμιο του νησιού, ενώ η συνολική κίνηση του επταμήνου κινήθηκε και αυτή σε υψηλά επίπεδα και κατέγραψε, επίσης, αύξηση της τάξης του 14%.
Τα στοιχεία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Οι εκπληκτικές τουριστικές επιδόσεις της Ρόδου κρατούν ψηλά όλο το Νότιο Αιγαίο. Η Ρόδος, τον Οκτώβριο του '24 σημείωσε αύξηση 19% σε σχέση με τον Οκτώβριο του '23. Το +19%, είναι ποσοστό σπάνιο για ώριμους τουριστικούς προορισμούς και αποδεικνύει πολλά. Πολλά, θετικά και αισιόδοξα που σου επιτρέπουν να κτίσεις δημιουργικά».
«Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του '24 η Ρόδος έσπασε το φράγμα των 3,0 εκατομμυρίων διεθνών αεροπορικών επιβατών και σημείωσε αύξηση 14% σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ της στο αντίστοιχο διάστημα. Η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη και κάθε μέρα που κερδίζουμε μέσα στον Νοέμβριο είναι βήμα κερδισμένο στον αγώνα για επιμήκυνση», πρόσθεσε ο κ. Χατζημάρκος.
