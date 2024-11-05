της Έλενας Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγειται ο 31 ετών κατηγορούμενος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος απολογήθηκε με υπόμνημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι η μοναδική εμπλοκή του στην υπόθεση εξαντλείται στα κλειδιά του σπιτιού της οδού Αρκαδίας τα οποία είχε παραλάβει η 30χρονη σύντροφός του από την μητέρα του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

«Εγώ την είχα συνοδεύσει εκεί και αμφότεροι της συστηθήκαμε με τα ονόματά μας. Δεν γνωρίζω ούτε σε ποιον, ούτε πότε δόθηκαν τα κλειδιά. Λίγες μέρες μετά η 30χρονη σύντροφός μου, μου ζήτησε να επικοινωνήσω με την μητέρα του ιδιοκτήτη για να κανονίσω την επιστροφή των κλειδιών. Εικάζω ότι αυτοί στους οποίους δόθηκαν τα κλειδιά, έβγαλαν αντίγραφα, χωρίς να είμαι σε θέση να το γνωρίζω.

Πράγματι επικοινώνησα μαζί της στις 31.10.2024 για την επιστροφή των κλειδιών. Αργότερα την ίδια ημέρα και ενώ ήμουν ακόμα στην εργασία μου, ενημερώθηκα από την σύντροφό μου ότι κάτι έχει συμβεί στο σπίτι της οδού Αρκαδίας χωρίς η ίδια να γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι ήμουν στην εργασία μου αποδεικνύεται από τα ηλεκτρονικά αρχεία στο λάπτοπ μου, το οποίο έχει κατασχεθεί, τα αρχεία της εργοδότριας εταιρείας, τον προϊστάμενό μου και συναδέλφους μου."

Στη συνέχεια όπως ισχυρίζεται, όταν ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για την έκρηξη με έναν νεκρό και μία τραυματία, πανικοβλήθηκε, αναζήτησε δικηγόρο και εμφανίστηκε στην Αστυνομία, όπου μετά από λίγο συνελήφθη.

«Δεν έχω καμία σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό, τα όπλα και τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο σπίτι αυτό, δεν γνώριζα καν ότι ο αποβιώσας και η τραυματίας βρίσκονταν σε αυτό και δεν έχω σχέση με καμία οργάνωση», αναφέρει ο κατηγορούμενος.

