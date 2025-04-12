Για ένα πολύ μελετημένο χτύπημα που ήταν όλα υπολογισμένα κάνουν λόγω οι Αρχές για τον εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη την Παρασκευή το βράδυ έξω από τα γραφεία της Hellenic Train στη λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για ένα χτύπημα υψηλού ρίσκου σε κεντρικό σημείο της Αθήνας που ήταν όλα πολύ καλά υπολογισμένα ακόμα και πώς θα εκτονωθεί το ωστικό κύμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στον ημιώροφο των γραφείων της Hellenic Train.

Από τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία διαπιστώνει ότι το χτύπημα πραγματοποιήθηκε από έναν εκτελεστικό βραχίονα που ανήκει στην αποκαλούμενη νεοτρομοκρατία, αλλά υπήρχε και η καθοδήγηση από ένα έμπειρο διευθυντήριο.

Η στιγμή της έκρηξης

Ομοιότητες με το «χτύπημα» στο υπουργείο Εργασίας

Οι Αρχές αναζητούν τώρα ομοιότητες με το χτύπημα στο υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου πριν από 14 μήνες και συγκεκριμένα, στις 3 Φεβρουαρίου του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι και τότε η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε σακίδιο με λουκέτο. Τότε την ευθύνη είχε αναλάβει η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα».

Αναζητούν στοιχεία οι Αρχές

Οι Αρχές συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που είναι τοποθετημένες τόσο στα γραφεία της Hellenic Train όσο και στους γύρω δρόμους προκειμένου να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία μπορούν.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι μιλάμε πιθανότατα για 2 δράστες που πλησίασαν το σημείο, όχι όμως πολύ κοντά, με τον έναν να φτάνει πεζός έξω από τα γραφείο όπου και ακούμπησε το σακίδιο.

Το σακίδιο τοποθετήθηκε σε ένα τυφλό σημείο στη Συγγρού.

Γύρω στις 8:00 με 8:15 μ.μ παρατηρήθηκε επίσης μια ύποπτη κίνηση στο σημείο, δηλαδή 30-40 λεπτά πριν από το προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Τότε εκτιμούν οι Αρχές ότι οι δράστες τοποθέτησαν τη βόμβα.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Την ίδια στιγμή ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης έρχεται στη δημοσιότητα. Το υλικό προέρχεται από κατάστημα που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Συγγρού. Σε αυτό ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος καθώς και οι φωνές κάποιων περαστικών που έχουν σταματήσει για να δουν τι έχει συμβεί.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν πως άνδρας τηλεφώνησε σε site και εφημερίδα όπου ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα έξω από τα γραφεία της Hellenic train και επρόκειτο να εκραγεί σε 35-40 λεπτά. Μάλιστα, ο ίδιος προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται για φάρσα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αντιτρομοκρατική όπου και μετέβη στο σημείο. Η βόμβα είχε τοποθετηθεί με λουκέτο σε σακβουαγιάζ επάνω σε σκούτερ.Αν και οι άνδρες του ΤΕΕΜ προετοιμάζονταν να «εξουδετερώσουν» τον εκρηκτικό μηχανισμό, δεν πρόλαβαν με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Πηγή: skai.gr

