Την ίδρυση της λεωφορειακής γραμμής 311 «Στ. Κορωπί - Καλύβια», ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ. Η νέα γραμμή που θα τεθεί σε λειτουργία την ερχόμενη Δευτέρα 14 Απριλίου, θα διασυνδέει τον Δήμο Σαρωνικού με το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών.

Ειδικότερα, η λεωφορειακή γραμμή 311 θα συνδέει τον σταθμό «Κορωπί» του Προαστιακού με την περιοχή των Καλυβίων και το Κέντρο Υγείας Καλυβίων. Το συνολικό μήκος της διαδρομής της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής «311» είναι 33,2 χιλιόμετρα.

Η επέκταση του συγκοινωνιακού δικτύου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΟΑΣΑ για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών περιφερειακών δήμων της Αττικής, με πρόσφατα παραδείγματα την ίδρυση λεωφορειακών γραμμών στους Δήμους Μαραθώνα και Μαρκόπουλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η νέα λεωφορειακή γραμμή που θα εξυπηρετεί τον Δήμο Σαρωνικού και θα τεθεί σε λειτουργία τη Δευτέρα, υπό την επίβλεψη του ΟΑΣΑ, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την κάλυψη των διευρυμένων συγκοινωνιακών αναγκών της Αττικής.

Βασική μας επιδίωξη είναι η βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών και η αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος αστικών συγκοινωνιών, δίνοντας έμφαση στη διαλειτουργικότητα και συμπληρωματικότητα των μέσων μεταφοράς».

Πηγή: skai.gr

