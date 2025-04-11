Βομβα έξω από την Hellenic train: Ομοιότητες με άλλη έκρηξη στη Σταδίου

Του Μάκη Συνοδινού

Στις 3:30 περίπου τα ξημερώματα του Σαββάτου αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από τα γραφεία της Hellenic Train στη Λεωφόρο Συγγρού, οι οποίοι παρέμειναν αποκλεισμένοι για πολλές ώρες μετά την έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε νωρίτερα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο βρέθηκαν άντρες των εγκληματολογικών ερευνών αλλά και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και συνέλεξαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού ώστε να τα μεταφέρουν για ανάλυση στα ειδικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να δώσουν μια πρώτη απάντηση όσον αφορά τη συνδεσμολογία του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως λένε αστυνομικές πηγές σε σακίδιο είχε τοποθετηθεί άλλος ένας εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη τα χαράματα της 3ης Φεβρουαρίου στη σταδίου κοντά στο υπουργείο Εργασίας ενώ και τότε είχε προηγηθεί τηλεφώνημα.

Μέχρι στιγμής οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο μηχανισμός που εξερράγη σήμερα και ο οποίος ήταν μέσα σε σακίδιο είναι άγνωστης συνδεσμολογίας και ισχύος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε φωτογραφία ντοκουμέντο του skai.gr, αποτυπώνεται το σακίδιο, κλειδωμένο με λουκέτο μηχανής και τοποθετημένο πάνω σε κολώνα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Ανακοίνωση στο περιθώριο του συμβάντος εξέδωσε η εταιρεία τονίζοντας μεταξύ άλλων πως αυτός ο τρόπος έκφρασης δεν έχει θέση στην κοινωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

H Hellenic Train επιβεβαιώνει ότι νωρίτερα σήμερα το βράδυ σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ κοντινή απόσταση από τα κεντρικά γραφεία της στη λεωφόρο Συγγρού.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς κανένα τραυματισμό - ούτε μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας ούτε μεταξύ διερχόμενων πολιτών.

Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ και οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η Hellenic Train συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με τις αρχές.

Παράλληλα, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει την ασφάλεια των εργαζόμενων της.

Η εταιρεία μας καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και εντάσεων οι οποίες πυροδοτούν ένα κλίμα τοξικότητας το οποίο υπονομεύει κάθε πρόοδο.

Αυτός ο τρόπος έκφρασης δεν έχει θέση στην κοινωνία. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με θάρρος τον διάλογο, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη.

Καταδίκη της βομβιστικής επίθεσης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καταδικάζει τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train, από την οποία, ευτυχώς, δεν προκλήθηκε τραυματισμός, παρά μόνο μικρής έκτασης υλικές ζημιές.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η βομβιστική επίθεση που έγινε σήμερα στα γραφεία της Hellenic Train είναι μια απολύτως καταδικαστέα πράξη.

Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων, εργαζόμενων και περαστικών, σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας και σε ώρα υψηλής κυκλοφορίας.

Τίποτα δεν δικαιολογεί την τρομοκρατία, καμία πράξη βίας δεν αποδίδει Δικαιοσύνη.

Τον λόγο τώρα έχουν οι Αρχές και η Δικαιοσύνη».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Η σημερινή επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Hellenic Train είναι μια πράξη βίας που δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Την καταδικάζουμε.

Ο δρόμος για Δικαιοσύνη και άμεση απόδοση ευθυνών δεν περνά μέσα από την τρομοκρατία ενός εκρηκτικού μηχανισμού που είχε στόχο απλούς πολίτες και εργαζόμενους».

Ανακοίνωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με έκρηξη που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Συγγρού

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική αστυνομία στο περιθώριο της έκρηξης στη Λεωφόρο Συγγρού, τονίζοντας πως διενεργείται προανάκριση.

Η ανακοίνωση αναλυτικά

Σήμερα, Παρασκευή 11 Απριλίου 2025 και ώρα 20:53, άγνωστος τηλεφώνησε στην Εφημερίδα των Συντακτών και στην ιστοσελίδα zougla.gr σχετικά με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία της Hellenic Train στη Λεωφόρο Συγγρού, δίνοντας χρονικό περιθώριο 35-40 λεπτά.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, πραγματοποιώντας εκτροπή της κυκλοφορίας.

Ο μηχανισμός εξερράγη την 21:30 ώρα, προκαλώντας μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές.

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.