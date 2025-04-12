Στο Δικαστικό Μέγαρο του Αιγίου μεταφέρθηκε για να δώσει εξηγήσεις, ο 23χρονος που δολοφόνησε με ένα σιδερένιο πόδι τραπεζιού τον 64χρονο θείο του και έναν 34χρονο φίλο του, μέσα στην οικία του συγγενούς του χθες, Παρασκευή.

Η μεταγωγή του ήταν επεισοδιακή αφού κατά την παρουσία του στον εισαγγελέα, ο δράστης έβριζε δικαστικούς λειτουργούς και αστυνομικούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο. Ουσιαστικά δεν ήταν δυνατόν στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν να απολογηθεί και αποφασίστηκε η μεταφορά του στην ψυχιατρική κλινική του Ρίου, για γνωμάτευση.

Όπως έγινε γνωστό, η απολογία του στον ανακριτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από δόλο κατά συρροή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 κατά τη διάρκεια της κράτησής του, στην Αστυνομία Αιγίου, αυτοτραυματίστηκε και για το λόγο αυτό πριν την μεταγωγή του στα δικαστήρια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής.

Παραδέχτηκε την πράξη του

Ο 23χρονος φαίνεται αρχικά να μην έχει καταλάβει αυτό που έχει κάνει. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στο τμήμα και στα κρατητήρια. Εκεί οι αστυνομικοί μίλησαν μαζί του και του εξήγησαν τι έχει συμβεί με τον ίδιο να απορεί. «Σκότωσα εγώ κάποιον; Δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου λέτε». Όταν του εξήγησαν με κάθε λεπτομέρεια τι έχει συμβεί απάντησε «Δεν είχα πάρει τα χάπια μου».

Στη συνέχεια όμως φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τους δύο άνδρες.

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν. Μάλιστα, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στην ψυχιατρική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου.

Θα του οριστεί δικηγόρος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν συνεργάσιμος ούτε με τις δικαστικές αλλά ούτε και με τις αστυνομικές αρχές.

Ο 23χρονος ζούσε με τους παππούδες του καθώς η μητέρα του εργαζόταν για σεζόν, ενώ ο πατέρας του είχε φύγει από τη ζωή όταν εκείνος ήταν μόλις οκτώ ετών.

