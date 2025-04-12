Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 8 το πρωί του Σαββάτου ανοιχτά του Αγίου Φωκά στη Λέσβο όταν ύποπτο τουρκικό αλιευτικό μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Σκάφος του ελληνικού Λιμενικού Σώματος που βρισκόταν σε περιπολία στην περιοχή επιχείρησε να ελέγξει το τουρκικό σκάφος ωστόσο το πλήρωμά του τουρκικού σκάφους άνοιξε πυρ χρησιμοποιώντας μάλιστα βαρύ οπλισμό. Στη συνέχεια το πλήρωμα του ελληνικού σκάφους ανταπέδωσε το πυρά με αποτέλεσμα το τουρκικό να αλλάξει ρώτα και να κινηθεί προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σφαίρες χτύπησαν το σκάφος του Λιμενικού Σώματος το οποίο και φέρει οπές. Ειδικοί εξετάζουν το σκάφος.

Επιπλέον, εξετάζεται η πληροφορία ότι προηγουμένους το τουρκικό σκάφος αποβίβασε μετανάστες στο νησί της Λέσβου όπως επίσης και η πληροφορία ότι το ελληνικό λιμενικό μπήκε και κυνήγησε το ύποπτο σκάφος στα τουρκικά ύδατα.

Αναμένεται σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό από το Λιμενικό.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενημερώθηκε ότι ένα αλιευτικό σκάφος (Α/Κ) αποβιβάζει αλλοδαπούς στην περιοχή Αγίου Φωκά νότια ν. Λέσβου. Το πλωτό περιπολικό εντόπισε το τουρκικό αλιευτικό, αφού είχε αποβιβάσει τους αλλοδαπούς στη παραλία. Κατά τη προσέγγιση, ένας εκ των τεσσάρων επιβαινόντων διακινητών στο Τ/Κ-Α/Κ έβαλε με πυροβόλο όπλο κατά του περιπολικού σκάφους. Κατόπιν αυτών ερρίφθησαν βολές σε ασφαλή τομέα από το πλήρωμα του περιπολικού του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα το τουρκικό αλιευτικό να αποχωρήσει με ανατολική πορεία για τα έναντι τουρκικά παράλια. Το ΠΛΣ ακολούθησε το Τ/Κ-Α/Κ μέχρι τα τουρκικά χωρικά ύδατα, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν οι ομόλογες τουρκικές Αρχές, οι οποίες σταμάτησαν το αλιευτικό.

Στην ευρύτερη χερσαία περιοχή εντοπίστηκαν 25 αλλοδαποί από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ». Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Πηγή: skai.gr

