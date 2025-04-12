Ομοιότητες με το χτύπημα στο υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου πριν από 14 μήνες και συγκεκριμένα, στις 3 Φεβρουαρίου του 2024, αναζητούν οι Αρχές μετά την έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε έξω από τα γραφεία της Hellenic train στη λεωφόρο Συγγρού στις 21:30 το βράδυ της Παρασκευής.

Τότε το χτύπημα υπέγραψε η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» με το modus operandi να είναι ήταν το ίδιο, ωστόσο, η βόμβα που εξερράγη χθες στα γραφεία της Hellenic Train ήταν μικρής ισχύος και μάλιστα την στιγμή που κυκλοφορούσε αρκετός κόσμος στο δρόμο.

Η βόμβα εντοπίστηκε από τα ΤΕΕΜ σε ένα σακίδιο, κρεμασμένο σε σκούτερ χωρίς πινακίδες, έξω από τα γραφεία της Hellenic Train ωστόσο, οι πυροτεχνουργοί δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη καθώς ο μηχανισμός εξερράγη στο χρόνο που είχε αναφερθεί στο προειδοποιητικό τηλεφώνημα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο μηχανισμός που εξερράγη είναι άγνωστης μέχρι στιγμής συνδεσμολογίας και ισχύος.

Που κινούνται οι Αρχές

Το σημείο της έκρηξης παρέμεινε αποκλεισμένο για πολλές ώρες με την αντιτρομοκρατική να συλλέγει ακόμη και τα μικρότερα θραύσματα ώστε να τα στείλουν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων και DNA.

Επιπλέον, συγκεντρώνουν ο,τιδήποτε οπτικοακουστικό υλικό υπάρχει από το σημείο και από τους γύρω δρόμους προκειμένου να χαράξουν τις κινήσεις των δραστών της επίθεσης και να διαπιστώσουν ποιο δρομολόγιο ακολούθησαν οι δράστες αλλά και από ποια κατεύθυνση κινήθηκαν αφότου άφησαν τον σακίδιο με τον μηχανισμό.

Σημαντικοί είναι και οι αυτόπτες μάρτυρες και οι εργαζόμενοι της περιοχής οι οποίοι είναι πιθανόν να παρατήρησαν κάτι αξιοσημείωτο λίγο πριν την έκρηξη.

Η στιγμή της έκρηξης

Ήδη έχει έρθει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό στο οποίο έχει καταγραφεί η μεγάλη λάμψη ακριβώς την στιγμή που ενεργοποιείται ο εκρηκτικός μηχανισμός και ο οποίος προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν πως άνδρας τηλεφώνησε σε site και εφημερίδα όπου ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα έξω από τα γραφεία της Hellenic train και επρόκειτο να εκραγεί σε 35-40 λεπτά. Μάλιστα, ο ίδιος προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται για φάρσα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αντιτρομοκρατική όπου και μετέβη στο σημείο. Η βόμβα είχε τοποθετηθεί με λουκέτο σε σακβουαγιάζ επάνω σε σκούτερ.Αν και οι άνδρες του ΤΕΕΜ προετοιμάζονταν να «εξουδετερώσουν» τον εκρηκτικό μηχανισμό, δεν πρόλαβαν.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Ανακοίνωση στο περιθώριο του συμβάντος εξέδωσε η εταιρεία τονίζοντας μεταξύ άλλων πως αυτός ο τρόπος έκφρασης δεν έχει θέση στην κοινωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

H Hellenic Train επιβεβαιώνει ότι νωρίτερα σήμερα το βράδυ σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ κοντινή απόσταση από τα κεντρικά γραφεία της στη λεωφόρο Συγγρού.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς κανένα τραυματισμό - ούτε μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας ούτε μεταξύ διερχόμενων πολιτών.

Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ και οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η Hellenic Train συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με τις αρχές.

Παράλληλα, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει την ασφάλεια των εργαζόμενων της.

Η εταιρεία μας καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και εντάσεων οι οποίες πυροδοτούν ένα κλίμα τοξικότητας το οποίο υπονομεύει κάθε πρόοδο.

Αυτός ο τρόπος έκφρασης δεν έχει θέση στην κοινωνία. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με θάρρος τον διάλογο, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη.

