Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του συνεργού της 39χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε τη ζωή της από την έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στη Θεσσαλονίκη.

Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό και, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε σε μαζί με την 39χρονη σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στα Λαδάδικα, το οποίο είχε νοικιαστεί μέσω Airbnb.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί γνωρίζουν την ταυτότητα του άνδρα, ο οποίος όμως μετά την έκρηξη εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη και οι Αρχές τον αναζητούν πλέον στην Αθήνα όπου και εκτιμάται ότι διέμενε.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία το απόγευμα του Σαββάτου στο διαμέρισμα στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ζελατοδυναμιτιδα, οκτώ κοινοί πυροκροτητές, καθώς επίσης και μικρή ποσότητα ΤΝΤ. Συνολικά οι Αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ένα κιλό εκρηκτικά.

Παράλληλα, η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά εάν η 39χρονη είχε επικοινωνία με ποινικό ο οποίος είναι φυλακισμένος στις φυλακές Διαβατών, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κινητό της τηλέφωνο που βρέθηκε άθικτο και ήδη εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι Αρχές μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αναζητούν τις επαφές που ενδεχομένως είχε η γυναίκα με τον ποινικό κρατούμενο και αν τον είχε επισκεφθεί το τελευταίο διάστημα.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η υπόθεση να αφορά απόπειρα κλοπής χρημάτων από ΑΤΜ, με τη μέθοδο της ανατίναξης, που εξελίχθηκε όμως στραβά, χωρίς να αποκλείονται και άλλες πιθανότητες.

Ειδικότερα, οι Αρχές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που έχουν ανακύψει και συγκεκριμένα: Τι δουλειά έχει ένας εκρηκτικός μηχανισμός να χτυπήσει μια τράπεζα; Ήταν η τράπεζα ο πραγματικός στόχος; Ποιο είναι το παρελθόν της 39χρονης; Ποια είναι η σχέση της με γνωστό ποινικό που κρατείται στις φυλακές Διαβατών;

Πώς έσκασε ο μηχανισμός στα χέρια της 39χρονης

Σε αντίθεση με τον συνεργό της που είχε γνώση από εκρηκτικούς μηχανικούς, η 39χρονη δεν φαίνεται να ήταν εξοικειωμένη.

Η ισχυρή έκρηξη, που αναστάτωσε τη γειτονιά και προκάλεσε υλικές ζημιές σε γύρω καταστήματα και σπίτια, σημειώθηκε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα έξω από κατάστημα τράπεζας.

Αμέσως στο σημείο έφτασε η αστυνομία όπου και βρήκε τη 39χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο. Αν και αρχικά όλοι νόμιζαν πως η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο ήταν θύμα, στη συνέχεια και έπειτα από έρευνες διαπίστωσαν ότι εκείνη άφησε τον μηχανισμό.

Από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές και μελετάνε λεπτομερώς προκειμένου να καταγράψουν τις κινήσεις της 39χρονης πριν φτάσει στο σημείο της έκρηξης, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα άφησε τον μηχανισμό και στη συνέχεια έφυγε.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε και πάλι, καθώς διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το φιτίλι. Εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε η έκρηξη και η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα.

Αρχικά της έγινε ΚΑΡΠΑ, στη συνέχεια διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Ωστόσο, λίγο αργότερα κατέληξε.

Αν και οι διωκτικές αρχές στρέφονταν αρχικά στο σενάριο πως η 39χρονη προσπαθούσε να ανατινάξει το ΑΤΜ για να αφαιρέσει κασετίνες με χρήματα, εντούτοις, η ποσότητα του εκρηκτικού υλικού που εντοπίστηκε στον μηχανισμό ήταν τόσο μεγάλη, που δεν δικαιολογεί αυτήν την ενέργεια, λένε.

Γνώστη στις Αρχές η 39χρονη

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές διαπίστωσαν πως η 39χρονη ήταν γνώριμο πρόσωπο με ποινικό μητρώο. Αυτό που αναζητούν τώρα είναι το ενδεχόμενο να ενεργούσε για λογαριασμό ποινικού κρατουμένου που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν και για τρομοκρατία.

Το 2021 η 39χρονη είχε συλληφθεί σε ταξί στην Κατεχάκη ενώ βρισκόταν με άτομο του αντιεξουσιαστικού χώρου μετά από έλεγχο της αστυνομίας. Το άτομο αυτό κατάφερε να διαφύγει ωστόσο η 39χρονη πιάστηκε να έχει στην κατοχή της καλάσνικοφ μέσα σε σακίδιο που ανήκε στο άλλο άτομο λίγη ώρα αφότου είχαν διαπράξει ληστεία.

Η 39χρονη ήταν σεσημασμένη για ληστείες, πλαστογραφία, παράβαση του νόμου περί όπλων, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για την υπόθεση με το καλάσνικοφ, για διακεκριμένες κλοπές, ναρκωτικά και είχε απασχολήσει επίσης τις αρχές για νομοθεσία περί εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και τοκογλυφίες.





Πηγή: skai.gr

