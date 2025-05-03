Κατέληξε η 39χρονη γυναίκα που τα ξημερώματα τραυματίστηκε βαρύτατα από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από υπόγειο πάρκινγκ πολυκατοικίας, κάτω από υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της πόλης, περίπου στις 5 και μισή και ήταν μεγάλης ισχύος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρότατα και υπέστη ακρωτηριασμό του χεριού της. Η 39χρονη μεταφέρθηκε με ΚΑΡΠΑ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και τελικά κατέληξε δέκα λεπτά αργότερα.

Αστυνομικές πήγες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν αυτή που έβαζε τη βόμβα και έσκασε στα χέρια της από κακό χειρισμό.

Η 39χρονη εκτιμάται ότι άνηκε στην Ομάδα Τζιώτη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή και είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μεταξύ άλλων είχε στείλει φάκελο-βόμβα στο Εφετείο της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά την είχε βρει ο στρατιωτικός άντρας της, πριν σκάσει.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ΣΚΑΪ, η γυναίκα έχει απασχολήσει την αστυνομία για υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου και εξετάζεται αν σχετίζεται με τον μηχανισμό που εξερράγη.

Η 39χρονη μάλιστα είχε συλληφθεί μαζί με αντιεξουσιαστή μετά από ληστεία τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2021, φέροντας ένα Καλάσνικοφ σε σακίδιο πλάτης και είχε φυλακιστεί.

Ο στόχος της επίθεσης σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί, ίσως το ΑΤΜ της Τράπεζας ή κάποιο σπίτι κοντά στο σημείο της έκρηξης. Ωστόσο, το συγκεκριμένο υποκατάστημα τράπεζας έχει γίνει στόχος αντιεξουσιαστών αρκετές φορές.

Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε διπλανά καταστήματα, ενώ έσπασαν τζάμια σε πολυκατοικίες.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ερευνά όλα τα σενάρια ενώ στο σημείο βρίσκονται ομάδες των ΤΕΕΜ και συλλέγουν στοιχεία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει να διερευνήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.