Να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή της Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στη Θεσσαλονίκη η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 39χρονη προσπαθούν τώρα οι Αρχές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τι δουλειά έχει ένας εκρηκτικός μηχανισμός να χτυπήσει μια τράπεζα; Ήταν η τράπεζα ο πραγματικός στόχος; Ποιο είναι το παρελθόν της 39χρονης; Ποια είναι η σχέση της με γνωστό ποινικό που κρατείται στις φυλακές Διαβατών; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να δώσουν απαντήσεις οι αρχές.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία το απόγευμα του Σαββάτου στο σπίτι της 39χρονης στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στα Λαδάδικα το οποίο νοίκιαζε ως Airbnb, εντοπίστηκαν σύμφωνα με το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ζελατοδυναμιτιδα, οκτώ κοινοί πυροκροτητές, καθώς επίσης και μικρή ποσότητα ΤΝΤ. Συνολικά οι Αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ένα κιλό εκρηκτικά.

Ταυτοποιήθηκε ο κατασκευαστής του εκρηκτικού μηχανισμού

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί γνωρίζουν την ταυτότητα του άνδρα που φαίνεται να είναι ο κατασκευαστής της βόμβας, ο οποίος όπως φάνηκε είναι γνώστης σε τέτοιους είδους κατασκευές. Ο άνδρας φαίνεται να διέμενε στο Airbnb μαζί με την 39χρονη η οποία και είχε μισθώσει το σπίτι πριν 3 μέρες. Μετά την έκρηξη ο άνδρας εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη και αναζητείται πλέον στην Αθήνα όπου και εκτιμάται ότι διέμενε.

Πώς έσκασε ο μηχανισμός στα χέρια της 39χρονης

Σε αντίθεση με τον άνδρα, η 39χρονη δεν φαίνεται να ήταν γνώστης από εκρηκτικούς μηχανισμούς. Η ισχυρή έκρηξη, που αναστάτωσε τη γειτονιά και προκάλεσε υλικές ζημιές σε γύρω καταστήματα και σπίτια σημειώθηκε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα έξω από την τράπεζα. Αμέσως στο σημείο έφτασε η αστυνομία όπου και βρήκε τη 39χρονη αιμόφυρτη στο δρόμο. Αν και αρχικά όλοι νόμιζαν πως η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο ήταν θύμα, στη συνέχεια και έπειτα από έρευνες διαπίστωσαν ότι εκείνη άφησε τον μηχανισμό.

Βίντεο λίγο μετά την έκρηξη

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές και μελετάνε λεπτομερώς προκειμένου να καταγράψουν τις κινήσεις της 39χρονης πριν φτάσει στο σημείο της έκρηξης διαπιστώνουν ότι η γυναίκα άφησε τον μηχανισμό και στη συνέχεια έφυγε. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε και πάλι καθώς διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το φιτίλι. Εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε η έκρηξη. Αρχικά της έγινε ΚΑΡΠΑ, στη συνέχεια διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Ωστόσο, λίγο αργότερα κατέληξε.

Αν και οι διωκτικές αρχές στρέφονταν αρχικά στο σενάριο πως η 39χρονη προσπαθούσε να ανατινάξει το ΑΤΜ για να αφαιρέσει κασετίνες με χρήματα, εντούτοις, η ποσότητα του εκρηκτικού υλικού που εντοπίστηκε στον μηχανισμό ήταν τόσο μεγάλη, που δεν δικαιολογεί αυτή την ενέργεια, λένε.

Τι γνωρίζουμε για την 39χρονη

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές διαπίστωσαν πως η 39χρονη ήταν γνώριμο πρόσωπο με ποινικό μητρώο. Αυτό που αναζητούν τώρα είναι το ενδεχόμενο να ενεργούσε για χάρη ενός ποινικού που έχει κατηγορηθεί και για τρομοκρατία.

Το 2021 η 39χρονη είχε συλληφθεί σε ταξί στην Κατεχάκη ενώ βρισκόταν με άτομο του αντιεξουσιαστικού χώρου μετά από έλεγχο της αστυνομίας. Το άτομο αυτό κατάφερε να διαφύγει ωστόσο η 39χρονη πιάστηκε να έχει στην κατοχή της καλάσνικοφ μέσα σε σακίδιο που ανήκε στο άλλο άτομο λίγη ώρα αφότου είχαν διαπράξει ληστεία. Αναλυτικότερα ήταν σεσημασμένη για ληστείες, πλαστογραφία, παράβαση του νόμου περί όπλων, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για την υπόθεση με το καλάσνικοφ, για διακεκριμένες κλοπές, ναρκωτικά και είχε απασχολήσει επίσης τις αρχές για νομοθεσία περί εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και τοκογλυφίες.

Παράλληλα, το κινητό της 39χρονης βρέθηκε άθικτο στο σημείο της επίθεσης με τις αρχές να κάνουν άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Αυτό που αναζητούν είναι τις επαφές που ενδεχομένως είχε η γυναίκα με ποινικό που κρατείται στις φυλακές Διαβατών και αν το είχε επισκεφθεί το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.