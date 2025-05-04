Εορτολόγιο: Χρόνια Πολλά στην Πελαγία – Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 4 Μαίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη Των Μυροφόρων, Αγίας Πελαγίας μάρτυρος, Ιλάριου του θαυματουργού και Μελδά μάρτυρος.
Μην ξεχάσετε λοιπόν να ευχηθείτε «Χρόνια πολλά» στους:
- Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος
- Ιλάριος
- Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα
- Μυροφόρα
☀ Ανατολή ήλιου: 06:25 - Δύση ήλιου: 20:18
🌓 Σελήνη 7.2 ημερών
