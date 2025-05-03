«Φύλλο και φτερό» κάνουν οι Αρχές το σημείο όπου τα ξημερώματα στις 5:30 σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη μηχανισμού έξω από τράπεζα στη συμβολή της Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα μια 39χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της, η οποία σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είναι γνώριμη των Αρχών.

Οι πυροτεχνουργοί συλλέγουν κάθε υπόλειμμα από τον εκρηκτικό μηχανισμό ώστε να έχουν στα χέρια τους όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν. Παράλληλα, εξετάζονται από κάμερες της περιοχής, κάθε κίνηση που μπορεί να έχει καταγραφεί της 39χρονης πριν φτάσει σε αυτό το σημείο. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ΕΡΤ βρήκαν πάνω σε ένα ΚΑΦΑΟ μια σακούλα την οποία την πήραν προκειμένου να την εξετάσουν.

Αν και αρχικά όλοι νόμιζαν πως η γυναίκα που βρισκόταν αιμόφυρτη στο σημείο της έκρηξης ήταν θύμα, στη συνέχεια και από έρευνες των αρχών προκύπτει ότι η 39χρονη άφησε τον μηχανισμό στο σημείο έξω από την τράπεζα. Εκείνη την ώρα ωστόσο, ήταν που σημειώθηκε και η έκρηξη με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί και λίγη ώρα αργότερα να καταλήγει. Αρχικά, της έγινε ΚΑΡΠΑ, διασωληνώθηκε αμέσως και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε.

Όπως προκύπτει είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ληστείες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ΣΚΑΪ, η γυναίκα έχει απασχολήσει την αστυνομία για υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου και εξετάζεται αν σχετίζεται με τον μηχανισμό που εξερράγη. Η 39χρονη εκτιμάται ότι άνηκε στην Ομάδα Τζιώτη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή και είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Επίσης, το 2021 είχε συλληφθεί για υπόθαλψη εγκληματία ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές για νομοθεσία περί εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα, ναρκωτικά, τοκογλυφίες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη διακρίνονται οι αστυνομικοί που έχουν σπεύσε στο σημείο, χωρίς να έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει ότι ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα κείτεται σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα.

Λίγο μετά την έκρηξη

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή με αποτέλεσμα ο εκκωφαντικός θόρυβος να σηκώσει ολόκληρη τη γειτονιά στο πόδι. Το ωστικό κύμα από την έκρηξη ήταν τόσο δυνατό με αποτέλεσμα να σπάσουν τζαμαρίες από σπίτια, αυτοκίνητα αλλά και καταστήματα. Δίπλα στην είσοδο του γκαράζ οι ερευνητές εντόπισαν κρατήρα που δημιουργήθηκε από την ισχυρή έκρηξη.

Οι διωκτικές αρχές στρέφονται στο σενάριο πως η 39χρονη προσπαθούσε να ανατινάξει το ΑΤΜ για να αφαιρέσει κασετίνες με χρήματα, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρχαν και συνεργοί, που μετά την έκρηξη απομακρύνθηκα από το σημείο.

Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο, ενώ διακριτικά παρακολουθεί τις έρευνες, χωρίς να συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.