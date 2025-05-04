Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας στη Μάνδρα, που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης.

Η φωτιά έχει περιοριστεί στον χώρο και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ενώ δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα.



Πηγή: skai.gr

