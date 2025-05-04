Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στη Μάνδρα - Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ενώ δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες - Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας στη Μάνδρα, που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης. 

Η φωτιά έχει περιοριστεί στον χώρο και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ενώ δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark