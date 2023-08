Εκκενώνεται το κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα Ελλάδα 12:21, 23.08.2023 linkedin

Οι περίπου 700 μετανάστες θα μεταφερθούν με λεωφορεία, στη Μαλακάσα και στη δομή στην Πέτρου Ράλλη - Σε ετοιμότητα οι εγκαταστάσεις της ΕΛΑΣ