Την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν χθες, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, στήνοντας μπλόκο στη θέση Μεγάλα Χωράφια της Εθνικής Οδού Χανίων-Ρεθύμνου, γνωστοποίησε με ανακοίνωση της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο της κινητοποίησης, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Χανίων-Ρεθύμνης, κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.

Οι αγρότες, που ζητούν την λήψη μέτρων για την στήριξη του εισοδήματός τους, ανακοίνωσαν επίσης την συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο που οργανώνουν οι υγειονομικοί του Νομού Χανίων, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, με αίτημα την στήριξη του ΕΣΥ.

Οι αγρότες θα κατευθυνθούν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς από τα Μεγάλα Χωράφια με μηχανοκίνητη πορεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

