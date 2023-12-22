Εγκυμονούσα έφτασε σε χρόνο - ρεκόρ σε μαιευτήριο της Θεσσαλονίκης συνοδεία αστυνομικών

Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας μια ετοιμόγεννη γυναίκα έφθασε σε ιδιωτική μαιευτική κλινική με τη συνοδεία δικυκλιστών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα όταν μια γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη αισθάνθηκε τους πόνους του τοκετού και λόγω του κυκλοφοριακού χάους που επικρατούσε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, επέλεξε να καλέσει την Άμεσο Δράση.

Δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, έσπευσαν να συνοδεύσουν το όχημα στο οποίο επέβαινε η ετοιμόγεννη από την οδό 26ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στις 6.25 και έφθασαν στην περιοχή της Πυλαίας όπου βρίσκεται η μαιευτική κλινική, σε χρόνο ρεκόρ, στις 6.40.

Η εγκυμονούσα δεν διέτρεξε τον παραμικρό κίνδυνο και είναι απολύτως καλά στην υγεία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.