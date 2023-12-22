Το συμβόλαιο μίσθωσης του Μεγάρου Μποδοσάκη επί της Λεωφόρου Αμαλίας 20, από τη Βουλή των Ελλήνων, υπέγραψαν σήμερα στη Βουλή, ο πρόεδρος του Σώματος, Κωνσταντίνος Τασούλας και η πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Αθηνά Δεσύπρη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, το υποδειγματικά συμμετρικό γωνιακό Μέγαρο Μποδοσάκη επί της Λεωφόρου Αμαλίας 20 και Σουρή 5, αποτελεί ιστορικό κτήριο της Αθήνας. Φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Πλουμιστού, ιδρυτικού μέλους της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας, η κατασκευή του ξεκίνησε το 1949 και ολοκληρώθηκε το 1958, ενώ την περίοδο 2005-2006 ανακαινίστηκε ριζικά. Αποτελείται από ισόγειο, 6 ορόφους και 2 υπόγεια, έχοντας συνολική επιφάνεια 13.460 τ.μ.. Το κτίριο διαθέτει απρόσκοπτη θέα προς τον Εθνικό Κήπο, αλλά και προς τα σημαντικά τοπόσημα του κέντρου της πόλης: τον Λυκαβηττό, το Κοινοβούλιο, το Καλλιμάρμαρο, τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, αλλά και την Ακρόπολη.

Στο Μέγαρο Μποδοσάκη θα στεγασθούν κυρίως οι διοικητικές υπηρεσίες της Βουλής, που σήμερα στεγάζονται σε διάφορα μίσθια επί των οδών Σέκερη και Βασιλίσσης Σοφίας. Η ολοκλήρωση της μετακόμισης αναμένεται να γίνει εντός των πρώτων μηνών του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

