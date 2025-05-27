Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 41 ετών άνδρα που βρέθηκε νεκρός την περασμένη εβδομάδα σε αμπέλι στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος ως ο δράστης της δολοφονίας, αρνήθηκε ενώπιον του Ανακριτή την κατηγορία, αποδίδοντας το έγκλημα σε ατυχή στιγμή εκπυρσοκρότησης του όπλου το οποίο είχε μαζί του, σύμφωνα με την απολογία, το θύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός είπε επίσης στον Ανακριτή, πως την επίμαχη μέρα ήταν με τον 41χρονο, με τον οποίον ήταν φίλοι και είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, το θύμα για ανεξήγητο λόγο έκανε κίνηση να χρησιμοποιήσει το όπλο. Ο ίδιος στην προσπάθεια να αμυνθεί και να τον αφοπλίσει, το όπλο εκπυρσοκρότησε και η σφαίρα χτύπησε τον 41χρονο στο μάγουλο.

Οι άλλοι δύο, κατηγορούμενοι ως συνεργοί στη δολοφονία, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τη μαραθώνια απολογητική διαδικασία, φαίνεται να βρίσκονταν στο ίδιο αυτοκίνητο με θύτη και θύμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.