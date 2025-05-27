Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/05) ύστερα από ειδοποίηση για φωτιά σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας στα Πατήσια.

Η φωτιά, λόγω πολλών υλικών που βρίσκονται στον χώρο, είναι δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Καίει σε πολυκατοικία στη Δημητρακοπούλου και λόγω των πυκνών καπνών εκκενώθηκε.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει προληπτικά και κλιμακοφόρο.

Πηγή: skai.gr

