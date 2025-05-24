Έγκλημα στη Ραφήνα: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 46χρονος

Της Έλενας Γαλάρη

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατηγορείται ο 46χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 41 ετών στη Ραφήνα.

Ως συνεργοί κατηγορούνται άλλα δύο άτομα.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος τους, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα το βράδυ της Τρίτης, είχε ραντεβού με τον δράστη και δύο ομοεθνείς τους, στην παραλία της Αρτέμιδας.

Ενώ βρισκόταν στο όχημα, ο 46χρονος φέρεται να τον πυροβόλησε στο πρόσωπο. Το θύμα βγήκε από το όχημα και κατάφερε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του, λέγοντας πως τον πυροβόλησαν, ενώ κατονόμασε και τον δράστη.

Στη συνέχεια, ο δράστης έβαλε τον 41χρονο στο όχημα και τον μετέφερε 200 μέτρα μακριά όπου και άφησε τη σορό του μέσα σε έναν ερημικό αμπελώνα, κοντά στη συμβολή των οδών Αρίωνος και Παναγίας Γοργοεπηκόου

Η γυναίκα του με τη σειρά της ενημέρωσε την αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του. Αρχικά οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο το κινητό του θύματος, το οποίο είχε πάνω κηλίδες αίματος, ενώ μετά από λίγες ώρες εντόπισαν και την σορό του 41χρονου.

Σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου του 41χρονου, δράστης και θύμα είχαν οικονομικές διαφορές για ένα ακίνητο πολυτελείας αξίας 2.000.000 στη Λούτσα και αυτό φαίνεται πως ήταν και το κίνητρο της δολοφονίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.