Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν, σήμερα Σάββατο οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία του 41χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Πέμπτης σε αμπελώνα στη Ραφήνα.

Ένας 46χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία καθώς το θύμα πριν πέσει νεκρό είχε τηλεφωνήσει στη σύζυγό του λέγοντας το όνομα του δράστη, ο οποίος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στα Γλυκά Νερά.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και αλλά δύο άτομα που φέρονται να είναι συνεργοί του 46χρονου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία για την απολογία τους.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα το βράδυ της Τρίτης, είχε ραντεβού με τον δράστη και δύο ομοεθνείς τους, στην παραλία της Αρτέμιδας.

Ενώ βρισκόταν στο όχημα, ο 46χρονος φέρεται να τον πυροβόλησε στο πρόσωπο. Το θύμα βγήκε από το όχημα και κατάφερε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του, λέγοντας πως τον πυροβόλησαν, ενώ κατονόμασε και τον δράστη.

Στη συνέχεια, ο δράστης έβαλε τον 41χρονο στο όχημα και τον μετέφερε 200 μέτρα μακριά όπου και άφησε τη σορό του μέσα σε έναν ερημικό αμπελώνα, κοντά στη συμβολή των οδών Αρίωνος και Παναγίας Γοργοεπηκόου

Η γυναίκα του με την σειρά της ενημέρωσε την αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του. Αρχικά οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο το κινητό του θύματος, το οποίο είχε πάνω κηλίδες αίματος, ενώ μετά από λίγες ώρες εντόπισαν και την σορό του 41χρονου.

Σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου του 41χρονου, δράστης και θύμα είχαν οικονομικές διαφορές για ένα ακίνητο πολυτελείας αξίας 2.000.000 στη Λούτσα και αυτό φαίνεται πως ήταν και το κίνητρο της δολοφονίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.