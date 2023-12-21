ΕΦΚΑ: Έκδοση 11.000 εκκρεμών επικουρικών συντάξεων σε μια μέρα μετά την ψήφιση του νόμου 5078

Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται πλέον ο ΕΦΚΑ (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ) αλλάζοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στον κλάδο της ασφάλισης, όπως τονίστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με οδηγό την εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μια ημέρα μετά την ψήφιση του νόμου 5078, όπως τονίστηκε, εκδόθηκαν χθες 11.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Μάλιστα ο αρμόδιος υπουργός τόνισε ότι σπάει ο γόρδιος δεσμός των εκκρεμών συντάξεων και πως η χώρα βάζει πλώρη για τον μηδενισμού του χρόνου αναμονής των συνταξιούχων για να λάβουν την σύνταξης τους.

Είναι ενδεικτικό ότι από το 1 εκατομμύριο εκκρεμείς που ήταν πριν το 2012 τώρα οι εκκρεμείς συντάξεις ανέρχονται σε κάτω από τις 25.000, ενδεικτικό των πολύ σημαντικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί στον ΕΦΚΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε 6 μήνες, όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, επετεύχθη ο στόχος για εκκρεμείς συντάξεις κάτω από το όριο των 25.000. Πρόκειται για μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο έτρεξαν οι διαδικασίες για την έκδοση των συντάξεων και είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση μιας σύνταξης είναι μόλις 3 μήνες, όπως υπογράμμισε ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης, όταν στο παρελθόν μπορεί να ξεπερνούσε και τα 3 χρόνια.

Όμως ο εκσυγχρονισμός του ΕΦΚΑ μέσω της ψηφιοποίησης του δεν σταματά εδώ. Όπως προανήγγειλε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης θα μηδενιστεί ως το τέλος της τετραετίας ο χρόνος έκδοσης των συντάξεων και ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα απαλείψει κάθε ταλαιπωρία των πολιτών που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα ο ΕΦΚΑ θα προλαβαίνει ουσιαστικά τον πολίτη που θα βγαίνει σε σύνταξη στο μέλλον και θα τον βοηθάει εκ των προτέρων στην συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων αλλά και θα τον ενημερώνει για το πότε θα εκταμιευτεί η πρώτη του σύνταξη, όπως και το ποσό που θα λάβει. "Θα πάμε εμείς στον πολίτη πριν σκεφτεί το πρόβλημα του", σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. υπουργός.

Τις παραπάνω αλλαγές εκθείασαν με τη σειρά τους οι προηγούμενοι υπουργοί που είχαν στο χαρτοφυλάκιο τους το θέμα των συντάξεων με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι στα 2,5 χρόνια της θητείας του 1 στους 15 πολίτες έλαβαν σύνταξη ενώ περίμεναν για τουλάχιστον 2,5 χρόνια κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που δικαίωσε τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν χωρίς φόβο και μακριά από τον λαϊκισμό της εποχής.

Στην παρέμβασή του ο Γιάννης Βρούτσης , νυν αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού υπενθύμισε ότι το 2012 δεν γνώριζε κανείς πόσοι είναι οι συνταξιούχοι και πόσες συντάξεις δίνονταν. Εκείνη ακριβώς τη χρονική περίοδο και με την τρόικα στην Ελλάδα ο πρώην υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σημείωσε ότι το 2013 ξεκίνησε το τιτάνιο έργο της απογραφής των συνταξιούχων αυτοπροσώπως σε ΚΕΠ κλπ με αποκορύφωμα το πρόγραμμα "ήλιος", που έδωσε το πρώτο δείγμα της επόμενης μέρας του ΕΦΚΑ. Συνεχίζοντας υπογράμμισε ότι ο νόμος 4670 του 2020 έβαλε τις βάσεις για την σημερινή εξέλιξη του ΕΦΚΑ.

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Τσακλόγου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπογράμμισε ότι για την δημιουργία του ΕΦΚΑ συνενώθηκαν 8 ασφαλιστικοί οργανισμοί, κάτι που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και πρωτόγνωρο για τη δημόσια διοίκηση. Για το θέμα της έκδοσης των συντάξεων ανάφερε ότι πάντα θα υπάρχει ένας μικρός αριθμός εκκρεμών συντάξεων, καθώς οι περισσότερες από αυτές αντιμετωπίζουν τεχνικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν την γρήγορη έκδοση τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο έτερος υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης εστίασε στο γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον έχει ανεργία κάτω από 10% με τον στόχο της κυβέρνησης να είναι το 8%, όπως εξήγησε. Εστιάζοντας στις αλλαγές που μετασχημάτισαν τον ΕΦΚΑ ο Αλέξανδρος Βαρβέρης εστίασε στην τηλεφωνική γραμμή 1555 στην οποία μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί 6,5 συμπολίτες μας, όπως είπε. Μάλιστα πρόσθεσε ότι η αναμονή σε αυτήν δεν ξεπερνάει τα 10 δευτερόλεπτα.

Στην εκδήλωση το παρόν έδωσε και ο Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός Δικαιοσύνης, καθώς ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε συνεργασία των δυο υπουργείων, προκειμένου τα πρωτοδικεία να απαλλαγούν από υποθέσεις του ΕΦΚΑ. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, το 50% των υποθέσεων στα πρωτοδικεία, αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τον ΕΦΚΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

