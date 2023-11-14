e-ΕΦΚΑ: Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Επίσης, στις 29 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

