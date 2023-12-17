Με αλυσίδες κινούνται τα οχήματα στη Δυτική Μακεδονία σε συγκεκριμένα σημεία που ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

- στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών-Σαμαρίνας, από το 12ο χλμ. έως το 54ο χλμ.

- στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών-Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 12ο χλμ. έως το 50ο χλμ.

- στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών-Ζιάκα-Περιβολίου, από το 12ο χλμ. έως το 45ο χλμ.

- στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών-Κρανιάς, από το 10ο χλμ. έως το 35ο χλμ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, καθώς και στο Εθνικό και λοιπό Επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.

Στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

-στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

- στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου (Κλεισούρα), από το 26ο χλμ. έως το 32,6ο χλμ.

- στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων, από 97ο χλμ. έως το 113,5ο χλμ., καθώς και σε όλο το ορεινό επαρχιακό και ορεινό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Καστοριάς.

- στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς- Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 38ο χλμ. έως το 48ο χλμ., καθώς και σε όλο το ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Νεστορίου.

- στην Eπαρχιακή Oδό από Μελάνθιο έως Καστανόφυτο, από Αμμουδάρα έως Άγιο Ηλία, από Λάγκα έως Βράχο, καθώς και σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του κάθετου άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού, Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, διεξάγεται κανονικά.

Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, καθώς και σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.

Στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

- στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας– Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

- στην Εθνική Οδό Φλώρινας- Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 15ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

- στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας- Άνω Κλεινών- Ακρίτα (διασταύρωση με Εθνική Οδό Φλώρινας- Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής), από το 16ο χλμ. έως το 22ο χλμ.

- στη Παλαιά Εθνική Οδό Φλώρινας- Έδεσσας (μέσω Κέλλης), από το 25ο χλμ. έως το 35ο χλμ.

- στην Επαρχιακή οδό Αετού- Νυμφαίου, από το 4ο έως το 9ο χλμ.

- σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο δικαιοδοσίας του Δήμου Φλώρινας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-27) Νίκης-Φλώρινας, καθώς και στο υπόλοιπο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Στο μεταξύ, μετά από απόφαση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, ανακοινώνεται ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

