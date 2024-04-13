Δημόσιοι υπάλληλοι μέλη συμμοριών που εξέδιδαν πλαστά έγγραφα και μεταβίβαζαν ακίνητα

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προχώρησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων, μέσω της έκδοσης πλαστών εγγράφων καθώς και φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων, διευκόλυναν την παράνομη διαμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα προκαλώντας οικονομική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, ενώ δραστηριοποιούνταν και σε παράνομες μεταβιβάσεις εγκαταλελειμμένων ακινήτων, χωρίς ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Για την αποδόμηση των οργανώσεων πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Πέμπτης (11/3), στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, μεταξύ των οποίων τα 2 αρχηγικά, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 9 ακόμα μελών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή ιατρική πιστοποίηση, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, τα όπλα και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με άτομο, το οποίο σε συνεργασία με δημόσιο υπάλληλο, εκδίδει παράτυπα έγγραφα για δημόσια χρήση έναντι χρηματικών ποσών.

Κατά την έρευνα που έγινε προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών οργανώσεων, στις οποίες ενεργό ρόλο είχε κοινό τους μέλος.

Ειδικότερα, η πρώτη εγκληματική οργάνωση, δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, με τη συμμετοχή ιδιωτών αλλά και υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών (Ιατρών Δημόσιων Νοσοκομείων, Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α. κ.λπ). Τα μέλη της, έναντι αντιτίμου, δραστηριοποιούνταν σε ολόκληρη την επικράτεια στην έκδοση πλαστών εγγράφων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για την έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών, με σκοπό τη διευκόλυνση της παράνομης διαμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα

Είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους και συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi):

*66χρονη, ως αρχηγικό μέλος, παρουσιαζόταν ψευδώς ως λογίστρια, ενώ προέβαινε στην κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Χρησιμοποιούσε ως έδρα φωτοτυπικό κέντρο ιδιοκτησίας 57χρονης, μέλους της οργάνωσης, ενώ δήλωνε αναληθή περιστατικά μέσω εγγράφων που πλαστογραφούσε και υπέβαλε τις σχετικές αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με τον τρόπο αυτό κατάφερνε την έκδοση προσωρινού τίτλου νόμιμης διαμονής (μπλε βεβαίωση) και στη συνέχεια εξέδιδε άμεσα φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. κ.α.) για τους αλλοδαπούς, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο, αφού απολάμβαναν οικονομικές παροχές και ασφαλιστική ικανότητα,

*60χρονος, που ήταν το άλλο αρχηγικό μέλος και επιχειρησιακός βραχίονας, καθώς και μέλος και της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, συναλλασσόταν απευθείας με τους αλλοδαπούς ή μεσάζοντές τους. Είχε αναλάβει την προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργάνωσης, διαπραγματευόταν τις τιμές και εισέπραττε τα αντίτιμα,

*Δύο υπάλληλοι δημοσίων φορέων, 62χρονοι, παρείχαν άμεση συνδρομή, εκδίδοντας τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά για λογαριασμό της οργάνωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, έναντι αμοιβής,

*66χρονος, ιατρός δημόσιου νοσοκομείου, χορηγούσε τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για προγενέστερα έτη, έναντι χρηματικής αμοιβής, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία τους,

*62χρονος, 59χρονος και 49χρονος, «μεσάζοντες» της οργάνωσης, προσέλκυαν τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς, συγκέντρωναν και φίλτραραν τα αιτήματα και εισέπρατταν τα αντίτιμα, αποκομίζοντας την προμήθειά τους, ενώ σε συνεννόηση με τα αρχηγικά μέλη διαπραγματεύονταν τις τιμές.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράτυπες συνάψεις εργασίας με εικονικούς εργοδότες τους ίδιους αλλά και εταιρίες που διαχειρίζεται έτερο ταυτοποιημένο μέλος, μέσω των οποίων, μάλιστα, νομιμοποιούσαν τα έσοδά τους. Επιπλέον, προέβαιναν και στη σύναψη εικονικών γάμων, για την παράνομη νομιμοποίηση των αλλοδαπών.

Μάλιστα, ο 60χρονος - κοινό μέλος των οργανώσεων, που είχε αναλάβει την επέκταση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης, είχε αναπτύξει πελατολόγιο και εντός των φυλακών.

Για την αποφυγή της ταυτοποίησής τους, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας επιδιώκοντας δια ζώσης συναντήσεις και αλλάζοντας τακτικά τηλεφωνικές συνδέσεις που ήταν καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα («αχυράνθρωπους»).

Το κοστολόγιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργάνωσης προέκυψε ως εξής:

* 4.000 - 5.000 ευρώ, για την ίδρυση «εικονικής» εταιρείας,

* 3.500 - 4.000 ευρώ, για την έκδοση άδειας διαμονής σε αλλοδαπό που δεν πληροί τις προϋποθέσεις,

* 2.000 ευρώ, για «εικονικό» γάμο,

* 500 ευρώ, για σύνταξη αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης φιλοξενίας αλλοδαπού,

* 500 ευρώ, για κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας κατηγορίας «ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»,

* 300 - 400 ευρώ, για χορήγηση ψευδούς βεβαίωσης ιατρού για προγενέστερα έτη,

* 250 -300 ευρώ, για «εικονική» πρόσληψη σε εργοδότη,

* 230 - 250 ευρώ, πλήρες πακέτο έκδοσης φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α.),

* 150 ευρώ, για έκδοση Α.Φ.Μ. και κλειδάριθμου και

* 100 ευρώ, για έκδοση Α.Μ.Α..

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, από την παράνομη δραστηριότητά της η οργάνωση αποκόμισε περίπου 1.000.000 ευρώ, ενώ από τις έως τώρα έρευνες έχουν εξακριβωθεί τουλάχιστον 185 περιπτώσεις αλλοδαπών- πελατών της.

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2023, προέβαιναν σε παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων που ήταν εγκαταλελειμμένα, χωρίς ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή των οποίων οι ιδιοκτήτες ήταν εξαφανισμένοι.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, 68χρονος, μέλος της οργάνωσης, είχε αναλάβει την αναζήτηση των οικιών σε περιοχές της Αττικής. Στη συνέχεια, εξακρίβωνε με συχνές κατοπτεύσεις εάν οι οικίες που έβρισκε κατοικούνται και τοποθετούσε καινούριες κλειδαριές και αλυσίδες στις πόρτες, για να τις ασφαλίσει. Σε περίπτωση που εντόπιζε οικίες που δεν κατοικούνται, εισέρχονταν και αφαιρούσε αντικείμενα και τιμαλφή, ενώ αναζητούσε οτιδήποτε σχετικό (π.χ έγγραφα) με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οικιών.

Ο 68χρονος αναζητούσε πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες και επικοινωνούσε με αυτούς για να διαπιστώσει αν οι οικίες κατοικούνται ή αξιοποιούνται από κάποιον τρίτο. Σε περίπτωση που δεν ήταν γνωστός ο ιδιοκτήτης, μέλος της οργάνωσης (60χρονος - μέλος και της πρώτης οργάνωσης) που παρουσιαζόταν ως δικηγόρος, αναζητούσε και συγκέντρωνε τα έγγραφα των ακινήτων μέσω αρμόδιου υποθηκοφυλακείου και κτηματολογίου, για να αντλήσουν πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Εάν βεβαιωνόταν ότι το ακίνητο είναι ανεκμετάλλευτο, προέβαινε στη σύνταξη πλαστών δικαιολογητικών και παραχωρητηρίων προκειμένου να φαίνεται ψευδώς ότι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης είχε παραχωρήσει το ακίνητο στον ίδιο ή σε έτερο μέλος για χρήση επ' αόριστον.

Έπειτα, προέβαινε στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση της κυριότητας του ακινήτου, προκειμένου να το ιδιοποιηθούν παράνομα, ενώ 62χρονος, μέλος της οργάνωσης, έβρισκε αρμόδιο μηχανικό για να βεβαιώσει την κανονικότητα της κατάστασης του ακινήτου, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η μεταβίβασή του.

Τέλος, αφού συγκέντρωναν τα απαραίτητα έγγραφα του ακινήτου, διαπραγματεύονταν την τιμή πώλησής του με υποψήφιους αγοραστές, τους οποίους αναζητούσε και εξασφάλιζε 52χρονος, μέλος της οργάνωσης, ενώ τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης πραγματοποιούσε ο ίδιος.

Όπως προέκυψε, σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις ακινήτων, στη Νέα Σμύρνη, στο Ψυχικό και στου Παπάγου, η εγκληματική οργάνωση είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να πουλήσει τα ακίνητα σε υποψήφιους αγοραστές.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* πλήθος πλαστών εξουσιοδοτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων,

* σφραγίδα με το εντύπωμα «Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής»,

* σφραγίδα με εντύπωμα ημερομηνίες,

* στρογγυλή σφραγίδα Δήμου,

* σφραγίδα βεβαίωσης γνησίου υπογραφής Δήμου,

* πλήθος εγγράφων που αφορούν αλλοδαπούς (βεβαιώσεις απόδοσης ΑΦΜ, βεβαιώσεις ΑΜΚΑ - Υπεύθυνες δηλώσεις, αποδεικτικά υποβολής αίτησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, αποδεικτικά υποβολής αίτησης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία κλπ),

* πλήθος ταξιδιωτικών εγγράφων αλλοδαπών υπηκόων (γνήσια και φωτοαντίγραφα),

* πλήθος αποφάσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

* πλήθος πλαστών εγγράφων σχετικά με ακίνητα (ιδιωτικά συμφωνητικά, παραχωρητήρια, μισθωτήρια κατοικίας, έγγραφα αγοραπωλησίας οριζόντιας ιδιοκτησίας κλπ),

* πλήθος ιατρικών γνωματεύσεων που αφορούν αλλοδαπούς υπηκόους,

* πλήθος εγγράφων και σφραγίδες εταιρειών,

* πλήθος ηλεκτρονικών παραβόλων,

* πλήθος αποδεικτικών μεταφοράς χρημάτων,

* το χρηματικό ποσό των 32.035 ευρώ,

* πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (τηλεφωνικές συσκευές, tablet, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης usb),

* πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και

* δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

