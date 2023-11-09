Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής πραγματοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία. Καταβλήθηκαν 4.638.767 ευρώ σε 1.286 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr. Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 1.187.012 ευρώ προς 216 δικαιούχους πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και πληρωμές ύψους 2.272.000 ευρώ προς 937 επιχειρήσεις ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αθροιστικά, μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί 100 εκατ. ευρώ προς 26.925 αιτούντες, που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Αναφορικά με την κατανομή της πρώτης αρωγής σε κάθε περιφερειακή ενότητα, πρέπει να σημειωθεί ότι:

Στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 43,8 εκατ. ευρώ προς 10.430 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 26 εκατ. ευρώ προς 7.660 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 18,6 εκατ. ευρώ προς 4.842 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 9,1 εκατ. ευρώ προς 3.037 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 2,4 εκατ. ευρώ προς 945 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία των διασταυρώσεων των στοιχείων που έχουν υποβληθεί μέσα από την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr και τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουν κανονικά οι καταβολές.

