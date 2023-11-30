Λογαριασμός
Συναγερμός στο Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν θανάσιμα άνδρα - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής πυροβολήθηκε από αγνώστους στο στήθος και κατέληξε λίγο αργότερα

Πυροβολισμοί Παλιό Φάληρο

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδίνος

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 9 το βράδυ μετά από πυροβολισμούς στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άντρα αλβανικής καταγωγής ο οποίος πυροβολήθηκε από αγνώστους οι οποίοι κατόπιν τράπηκαν σε φυγή. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ατλάντος 44.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας -περίπου 60 ετών- μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό» εν ζωή ενώ φέρεται να έχει δεχτεί πυροβολισμό στο στήθος. Ωστόσο, στη συνέχεια κατέληξε. 

Η ΕΛ.ΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη του ή των δραστών. 
 

Πηγή: skai.gr

