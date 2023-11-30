Τραυματισμένος ανασύρθηκε περιπατητής από χαράδρα στην Καβάλα

Ένας 58χρονος Γάλλος περιπατητής τραυματίστηκε μετά από πτώση σε απόκρημνο σημείο σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Ζυγός, στην Καβάλα.

Ο 58χρονος περπατούσε στο δάσος όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε μικρή χαράδρα.

Τον εντόπισαν και τον ανέσυραν τραυματισμένο, γύρω στις 7 το απόγευμα, άνδρες της πυροσβεστικής.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

