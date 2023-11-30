Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραυματισμένος ανασύρθηκε περιπατητής από χαράδρα στην Καβάλα

Ο 58χρονος περπατούσε στο δάσος όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε μικρή χαράδρα.

Τραυματισμένος ανασύρθηκε περιπατητής από χαράδρα στην Καβάλα

Ένας 58χρονος Γάλλος περιπατητής τραυματίστηκε μετά από πτώση σε απόκρημνο σημείο σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Ζυγός, στην Καβάλα.

Ο 58χρονος περπατούσε στο δάσος όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε μικρή χαράδρα.

Τον εντόπισαν και τον ανέσυραν τραυματισμένο, γύρω στις 7 το απόγευμα, άνδρες της πυροσβεστικής.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καβάλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark