Δύο γαϊδουράκια και η συγκινητική ιστορία τους: Η Μαρούκα δεν άντεξε πολύ χωρίς τον Άρη

Την συγκινητική ιστορία με πρωταγωνιστές δύο ηλικιωμένα γαϊδουράκια μοιράζεται η Γαϊδουροχώρα, το κέντρο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που είναι αφιερωμένο στο γαϊδουράκι. Είναι η ιστορία της Μαρούκας και του Άρη, που τα τελευταία χρόνια ζούσαν σε καταφύγιο στη Λέσβο, βρίσκοντας έστω στα γεράματα στοργή και φροντίδα.

«Περνούσαν τις μέρες τους πάντα μαζί και είχαν γίνει αγαπημένοι φίλοι. Ο Άρης πιο ηλικιωμένος, κατέπεσε στις αρχές Δεκέμβρη και δυστυχώς δεν επανήλθε. Η Μαρούκα έμεινε μόνη. Με φανερή τη βαθειά της θλίψη έμεινε άπραγη και απομονωμένη από όλους για τέσσερεις μέρες. Και μετά έφυγε κι αυτή. Δεν άντεξε να ζει χωρίς τον φίλο της...» γράφει η Γαϊδουροχώρα σε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook.

«Η μικρή τους ιστορία μας συγκλόνισε, γι αυτό και τη μοιραζόμαστε κι ας φέρνει δάκρυα στα μάτια. Η Μαρούκα και ο Άρης ζούσαν τα τελευταία χρόνια στο καταφύγιο της φίλης Menga Conrad στη Λέσβο (Donkey Center- Lesvos). Δύο γαϊδουράκια που βρήκαν έστω στα γεράματα στοργή και φροντίδα. Περνούσαν τις μέρες τους πάντα μαζί και είχαν γίνει αγαπημένοι φίλοι. Ο Άρης πιο ηλικιωμένος, κατέπεσε στις αρχές Δεκέμβρη και δυστυχώς δεν επανήλθε. Η Μαρούκα έμεινε μόνη. Με φανερή τη βαθειά της θλίψη έμεινε άπραγη και απομονωμένη από όλους για τέσσερεις μέρες. Και μετά έφυγε κι αυτή. Δεν άντεξε να ζει χωρίς τον φίλο της....

Έτσι είναι τα γαϊδουράκια... Κι όσο τα γνωρίζουμε τόσο πιο μικροί νοιώθουμε και πιο αδαείς...» γράφει η Γαϊδουροχώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.