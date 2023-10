«ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ – 2023»: Δείτε εντυπωσιακές φωτό της άσκησης επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου Ελλάδα 18:04, 21.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ – 2023» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ)