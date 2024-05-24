Κινηματογραφική διάρρηξη έγινε στις 3.45 τα ξημερώματα στα Πατήσια, όταν δύο δράστες με κλεμμένο αυτοκίνητο εισέβαλαν σε εταιρεία και σήκωσαν πακτωμένο χρηματοκιβώτιο και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ειρήνης Δράγαση στον ΣΚΑΪ, οι δράστες διέφυγαν με άλλο αυτοκίνητο και άφησαν το κλεμμένο όχημα έξω από την επιχείρηση.

Στον τόπο βρίσκεται η σήμανση και αστυνομία που συλλέγει πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό.

Σημειώνεται ότι για δεύτερη φορά η συγκεκριμένη εταιρεία έπεσε στο στόχαστρο διαρρηκτών τα τελευταία 5 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

