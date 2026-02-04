Δολοφονία Λυγγερίδη: Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση με φωτοβολίδες

Eλενα Γαλάρη

Ένα νέο βίντεο που αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές από την έναρξη των επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στου Ρέντη, προσκομίστηκε από τους δικηγόρους της οικογένειας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Στο βίντεο φαίνεται η επίθεση με φωτοβολίδες που δέχεται η διμοιρία των ΜΑΤ, όπου βρισκόταν και ο 30χρονος αστυνομικός, ο οποίος επλήγη θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα.

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε ο επικεφαλής της διμοιρίας, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση.

«Οι δράστες έκαναν διαρκή ανεφοδιασμό. Εφερναν προμήθειες από το γήπεδο. Επιτίθεντο και ανεφοδιάζονταν συνεχώς. Αναζήτησαν τη διμοιρία για να επιτεθούν. Είχαν σκοπό ότι ''θα πάμε να επιτεθούμε στα ΜΑΤ''. Οι βόμβες που έπεφταν ήταν σε διψήφιο αριθμό. Και μολότοφ και φωτοβολίδες. Δεν ήταν μόνο η ναυτική φωτοβολίδα που έπληξε τον Γιώργο. Δέχτηκαμε φωτοβολίδες τύπου στυλό και αυτές οι φωτοβολίδες κατατάσσονται στις ναυτικές. Είναι πυρομαχικά κανονικά. Όλα μπορούν να πλήξουν θανάσιμα», είπε ο μάρτυρας και αναφερθηκε στη στιγμή που ο Γιώργος Λυγγερίδης επλήγη από την φωτοβολίδα.

«Η φωτοβολίδα είχε καρφωθεί στον αριστερό μηρό του, εκλιπαρούσε να την αφαιρέσουμε. Όταν εκτονώθηκε το υλικό, η καύση έφτανε μέχρι και τον λαιμό. Έλεγε «καίγομαι, ανεβαίνει προς τα επάνω.» Το αίμα ανάβλυζε. Έκαψε τα σωθικά του. Ενώ δεχόμασταν επιθέσεις και κατά μέτωπο και από τα πλάγια δέχτηκε τρεις εκρηκτικές μολότοφ. Η μία τον βρήκε στο δεξί πόδι, τον εκτίναξε στον αέρα», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος συνεχίζοντας την κατάθεσή του είπε ότι οι δράστες όταν είδαν τον Γιώργο να έχει πέσει κάτω στο έδαφος συνέχισαν να τους ρίχνουν φωτοβολίδες.

Ο μάρτυρας δέχτηκε βροχή ερωτησεων από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, οι οποίοι επισήμαναν ότι στις αρχικές καταθέσεις του, δεν είχε μιλήσει για ευθείες βολές.

«Αυτό που έζησα εγώ είναι μοναδικό δεν μπορώ να το περιγράψω άλλο για να καταλάβετε την ψυχολογική φόρτιση που βρισκόμουν. Αναζητάτε την αλήθεια και σας τη δίνω. Κάτι άλλο να χάσω δεν έχω. Το έχασα. Σε δεύτερο χρόνο κατέθεσα πιο νηφάλιος και κατέθεσα ακόμα περισσότερα. Δεν μου επιτρέπεται να καταθέσω συμπληρωματικά? Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενών μου. Προσπάθησα να δώσω στην ανακρίτρια όσες λεπτομερείες μπορούσα. Κι εδώ το ίδιο. Μπορεί να θυμηθώ και κάτι άλλο να το καταθέσω. Ποιος θα με εμποδίσει; Αν θα πέσω έξω σε τοπογραφικό λάθος, αν είναι 100 μέτρα και δεν είναι 30 και και και... αυτό που έζησα εγώ είναι πιο σημαντικό», είπε ο μάρτυρας.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.