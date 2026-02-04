Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έδωσε η Ελευθερία Δρίγκα, επιζήσασα της μοιραίας αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, κατά τη συνέντευξη Τύπου συγγενών θυμάτων και επιζώντων που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρασφάλεια των βαγονιών.

Οι πορτοκαλί σπίθες και ο ασφυκτικός καπνός

«Θυμάμαι, πέρα από την αίσθηση της συμπίεσης, ένα πορτοκαλί χρώμα. Δηλαδή, ήταν μαύρος ο χώρος και υπήρχαν πορτοκαλί σπίθες», ανέφερε, εξηγώντας ότι αρχικά πίστευε πως επρόκειτο για σπίθες από την τριβή λόγω του εκτροχιασμού.



Όπως είπε, όταν το βαγόνι –το οποίο είχε ανατραπεί πλήρως– σταμάτησε, το εσωτερικό του γέμισε με πυκνό, ασφυκτικό καπνό. «Όταν σταμάτησε η κίνηση του βαγονιού, υπήρχε μαύρος καπνός, δεν βλέπαμε μέσα. Ήταν συγκεχυμένα τα πράγματα, μαύρος καπνός, ασφυκτικός», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι συγκαταλέγεται «στους αδιανόητα τυχερούς που κατάφεραν και βγήκαν από εκεί ζωντανοί».

«Θυμάμαι ξεκάθαρα να υπάρχει φωτιά κοντά μας»

Η επιζήσασα περιέγραψε πώς δύο νεαροί επιβάτες τη βοήθησαν να απεγκλωβιστεί. «Εμένα με βοήθησαν τα δύο παιδιά που ήταν μέσα. Ο ένας άκουσε κάποιες φωνές, βρήκε ένα άνοιγμα και βγήκαμε από κάτω», ανέφερε. Βγαίνοντας από το βαγόνι, όπως τόνισε, αντιλήφθηκε ξεκάθαρα την ύπαρξη φωτιάς. «Θυμάμαι ξεκάθαρα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει φωτιά κοντά μας. Και να φαίνεται κιόλας. Όχι φωτιά σαν έκρηξη, μια φωτιά συγκεκριμένη και χαμηλά» εξήγησε.



Η Ελευθερία Δρίγκα σημείωσε ότι, παρότι μέσα στο βαγόνι δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος της φωτιάς, είχε σαφή εικόνα για σπίθες και φλόγες. «Από μέσα δεν αντιλαμβανόσουν αυτή τη μεγάλη φωτιά. Τουλάχιστον εγώ. Αλλά θυμάμαι ότι πέρα από το μαύρο του σκοταδιού υπήρχε και φωτιά», είπε. Περιέγραψε επίσης πως, λόγω της ασφυκτικής ατμόσφαιρας, αναγκάστηκε να βγάλει το κεφάλι της από σπασμένο παράθυρο. «Ήταν τελείως ασφυκτικά τα πράγματα και πιστεύω ότι δεν θα άντεχα, θα λιποθυμούσα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τότε είδε «πανοραμικά» πως υπήρχε φωτιά και εξωτερικά της αμαξοστοιχίας.

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει δικαίωση γι' αυτό το έγκλημα»

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, υπογράμμισε τη σημασία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη με τα νέα στοιχεία, εκφράζοντας ωστόσο βαθιά δυσπιστία για την απόδοση δικαιοσύνης. «Μακάρι να βοηθήσουν όλα αυτά στην απόδοση δικαιοσύνης και των ευθυνών», ανέφερε, για να προσθέσει πως δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει δικαίωση όσο δεν κατηγορούνται πολιτικά πρόσωπα. Αναφέρθηκε ευθέως στον τότε υπουργό Μεταφορών, λέγοντας ότι «δικαίωση δεν θα έρθει αν δεν μπει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή», εκτιμώντας πως θα έπρεπε ήδη να είναι προφυλακισμένος. «Νιώθω ότι δεν αξίζει στους πολίτες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους αυτό το πράγμα», κατέληξε.

«Πυρά» για τους δικαστικούς χειρισμούς

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και πληρεξούσιος δικηγόρος συγγενών θυμάτων, άσκησε δριμεία κριτική στις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Καταλόγισε ευθύνες τόσο στις δικαστικές αρχές Λάρισας όσο και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» του εφέτη ανακριτή να διερευνήσει κρίσιμα ζητήματα, με βασικότερο την πυρασφάλεια των καθισμάτων.

Όπως επισήμανε, ήδη από τον Μάρτιο του 2023 οι συγγενείς είχαν θέσει επανειλημμένα δικαστικά ερωτήματα για την πυρασφάλεια, χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση. «Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι η ανάκριση δεν ήταν επαρκής, κακώς περατώθηκε στο σημείο που περατώθηκε», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αφορά πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημμελήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι η ανάκριση έκλεισε δύο ημέρες πριν παραδοθεί στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου RST για την πυρασφάλεια των καθισμάτων.

