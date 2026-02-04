Λογαριασμός
Βέροια: Βίντεο με τον 89χρονο στη Βέροια που οδηγούσε για 10 χλμ ανάποδα στην Εγνατία

Διανύοντας μία απόσταση περίπου 10 χλμ. -κι αφού έγινε τροχαίο με 50χρονη- ο ηλικιωμένος βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου συνελήφθη

Βέροια

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φέρεται να δείχνει τον 89χρονο οδηγό που εντοπίστηκε πριν λίγες μέρες να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, στη Βέροια.

@thomas_papadopopoulos #hellas🇬🇷tiktok #egnatiaodos ♬ Ο χάρος βγήκε παγανιά - Dimitris Chionas

Μάλιστα, μία 50χρονη οδηγός, προκειμένου να τον αποφύγει, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας όπου νοσηλεύτηκε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 28 Ιανουαρίου γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι. Ο 89χρονος εισήλθε ανάποδα στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο της Βέροιας, κινούμενος στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Διανύοντας μία απόσταση περίπου 10 χλμ. -κι αφού συνέβη το τροχαίο με την 50χρονη- ο ηλικιωμένος βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Πηγή: skai.gr

