Tραγωδία στη Χίο: Η εισαγγελία διέταξε σύλληψη του Μαροκινού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο μήκους μόνο 8 μέτρων σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 39 επιβάτες χωρίς σωσίβια και με ταχύτητα άνω των 20 κόμβων

Από το πρωί της Τετάρτης, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοούμενων, με συμμετοχή ελικοπτέρου τύπου Super Puma

Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος

Εντολή για τη σύλληψη Μαροκινού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στους υπόλοιπους ΠΕΠ, έχει δώσει η Εισαγγελία Χίου.

H εισαγγελική εντολή εκδόθηκε κατόπιν σχετικών καταθέσεων, στις οποίες ο συγκεκριμένος άνδρας αναγνωρίζεται ως διακινητής.

Στο μήκους μόνο 8 μέτρων σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 39 επιβάτες χωρίς σωσίβια και με ταχύτητα άνω των 20 κόμβων.

Ανοιχτά του Χίου, κοντά στην παραλία Μυρσινίδι, το σκάφος του λιμενικού, εκτελώντας περιπολία εντόπισε το φουσκωτό δουλεμπορικό σκάφος χωρίς φώτα.

Έγινε χρήση ηχητικών και φωτεινών σημάτων για να ακινητοποιηθεί η βάρκα ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να φύγει και το δουλεμπορικό σκάφος χτύπησε με το περιπολικό με συνέπεια να ανατραπεί και οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα.

Πολλοί εκ των μεταναστών είχαν κατάγματα και έπρεπε να υποβληθούν σε επέμβαση, ενώ κάποιοι από τους 15 νεκρούς έχασαν τη ζωή τους λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με τους ΠΕΠ είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.

Από το πρωί της Τετάρτης, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοούμενων, με συμμετοχή ελικοπτέρου τύπου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στη θάλασσα.

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Σε εξέλιξη ΕΔΕ

Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφος έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά της σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού δεν θα λάβουν κατάθεση όμως μόνο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Το δουλεμπορικό βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο ανοικτά των ακτών της Χίου και οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κικίλιας: Mε διαφάνεια και επαγγελματισμό η έρευνα για τα αίτια

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στο ναυάγιο στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και Στελέχη του Λιμενικού Σώματος», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας για το ναυάγιο στη Χίο.

Ο ίδιος τόνισε πως η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί «με διαφάνεια και επαγγελματισμό».

«Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές - και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος - που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό, όπως επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Θα μπορούσε να ήταν χειρότερη η σύγκρουση στη Χίο»

Ο διακινητής έκανε επικίνδυνους ελιγμούς προσπαθώντας να διαφύγει χτυπώντας το σκάφος του λιμενικού στη δεξιά πλευρά του προς την πλώρη, επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο ναύαρχος Ε.Α. Νίκος Σπανός.

Ο κ. Σπανός εκτιμά ότι ο κυβερνήτης του περιπολικού του λιμενικού πρόλαβε την τελευταία στιγμή να αποφευχθεί ακόμη ισχυρότερη σύγκρουση κάνοντας ελιγμό. Οι βάρκες φεύγουν (από τα τουρκικά παράλια) βλέποντας την τουρκική ακτοφυλακή, πολλές φορές τους συνοδεύουν κιόλας, εδώ τους βλέπουμε εμείς από τα ελληνικά παράλια, αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρχε τουρκικό σκάφος στον ορίζοντα τόνισε ο κ. Σπανός.

«Το σκάφος των διακινητών ήταν ένα απλό φουσκωτό, 40 άτομα ένας πάνω στον άλλο σε ένα σκάφος μήκους μόλις 8 μέτρων, χωρίς καρίνα με δυο μεγάλες μηχανές». τόνισε ο κ. Σπανός.

«Δεν είναι φουσκωτό το περιπολικό του λιμενικού, το «μαύρο ζωνάρι» είναι το ενισχυτικό, και κάτω είναι πολυαστερικό υλικό, πολύ ανθεκτικό» διευκρίνισε ο κ. Σπανός.

Πηγή: skai.gr

