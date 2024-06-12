Λογαριασμός
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Φινάλε για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι μαθητές δίνουν σήμερα τα τελευταία μαθήματα κατεύθυνσης

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού δίνουν σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

