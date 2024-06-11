«Όπως βασάνισε την κόρη μου να βασανίζουν κι αυτόν» δηλώνει στον ΣΚΑΪ η χαροκαμένη μάνα για τον 37χρονο που δολοφόνησε το 11χρονο κοριτσάκι στον Πύργο.



Ο παιδοκτόνος είναι θείος της ανήλικης και ξάδερφος της μητέρας της όπως επίσης και κουμπάρος του ζευγαριού. Το κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό σε χωράφι με τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό.

«Αυτό το βασανιστήριο το κορίτσι μου… Θέλω να πω σε όλες τις μανάδες του κόσμουΔεν το περίμενα.. Τι να περιμένω. Δεν το πήρα χαμπάρι ότι μού το πήρε το κορίτσι μου ύπουλα. Το κορίτσι δεν έμπαινε μες στο αμάξι χωρίς να είναι η παιδική του φίλη» ανέφερε η μητέρα.‘’για ποιο λόγο έκανες αυτό του κοριτσιού μου’’ να μου έδινε μια απάντηση… Αλλά όπως το βασάνισε το τσουπί μου να βασανίζουν κι αυτόν. Δικαιοσύνη θέλω για την ψυχή του παιδιού μου» δήλωσε χαρακτηριστικά.πρόσθεσε, απαντώντας στη μάνα του καθ’ ομολογίαν δράστη.

