Νέο βίντεο ντοκουμέντο της στυγνής δολοφονίας της 11χρονης είδε το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα του βίντεο, ο 37χρονος δράστης από την Ηλεία, ο οποίος ήταν θείος της, διακρίνεται να έχει σταματήσει με το όχημά του έχοντας αναμμένα τα αλάρμ, και το κορίτσι στέκεται απέναντι και πηγαίνει προς στο αυτοκίνητο.

Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 37χρονο που σκότωσε την 11χρονη

Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε δράστης ο οποίος φυγαδεύτηκε στο αστυνομικό μέγαρο Πύργου στο οποίο μετέβη ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας για του απαγγείλει κατηγορίες.

Νωρίτερα στάθηκε αδύνατο ο καθ' ομολογίαν δράστης να μεταβεί στην εισαγγελία Πύργου καθώς συγγενείς του άτυχου κοριτσιού επιχείρησαν να τον λιντσάρουν. Πλήθος, συγχωριανών και συγγενών της 11χρονης, με μια φωτογραφία της στα χέρια, περίμεναν τον δράστη που στέρησε με τόσο φρικιαστικό τρόπο τη ζωή από το άτυχο κορίτσι.

Ωστόσο, λόγω της εκρηκτικής κατάστασης, το περιπολικό με το κατηγορούμενο για λόγους ασφαλείας αποχώρησε, χωρίς να απολογηθεί.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην αστυνομική διεύθυνση όπου πήγε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας για του απαγγείλει κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της απόπειρας βιασμού ανηλίκου, της άρπαγης ανηλίκου, της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας μετέβη νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης στο μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, όπου απήγγειλε τις κατηγορίες σε βάρος του παιδοκτόνου και τον παρέπεμψε για κύρια ανάκριση στην Ανακρίτρια Ηλείας.

Η τοποθεσία θα που θα γίνει η απολογία θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

«Ζήτησα από τη μικρή να κάνουμε σεξ και απείλησε να το πει στους γονείς της»

Ο γολγοθάς που έζησε η 11χρονη κοπελίτσα στην Ηλεία αποκαλύπτεται μέσα από τη δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος του 37χρονου θείου και δολοφόνου της.

Ο δράστης - ο οποίος «πάγωσε» ακόμη και τους έμπειρους αστυνομικούς με την κυνικότητα του - αποπειράθηκε να βιάσει το κοριτσάκι μέσα στο αυτοκίνητό του, στα χωράφια, αφού πρώτα την είχε πάει βόλτα.

Οταν η 11χρονη αρνήθηκε, τη σκότωσε ώστε να μην αποκαλύψει στους γονείς της τις αρρωστημένες προθέσεις του θείου της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το μοιραίο βράδυ - όταν το κορίτσι αρνήθηκε στον κατηγορούμενο την ερωτική συνεύρεση - την έριξε στο έδαφος και με κατσαβίδι που είχε στο αυτοκίνητο, την σκότωσε φέροντας της πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη, στα πλευρά και στο λαιμό της.

Στη συνέχεια, έσυρε τη σορό για απόσταση περίπου 45 μέτρων και την έκρυψε δίπλα σε αποστραγγιστικό αυλάκι, σκεπάζοντας την με ξερά χόρτα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης του ανατριχιαστικού εγκλήματος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση βιασμού και αποπλάνησης παιδιού στην ίδια περιοχή (Μυρτιά Ηλείας).

