Δεν προκύπτει βιασμός στο 11χρονο κορίτσι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στο άτυχο κορίτσι που σκότωσε ο θείος του   

Ηλεία

Δύο χτυπήματα εκ των οποίων το ένα έπληξε ζωτικά όργανα, δέχθηκε η 11χρονη από τον 37χρονο θείο της στην Ηλεία. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, από τα μέχρι τώρα ευρήματα του ιατροδικαστή, δεν προκύπτει βιασμός.

Στο μεταξύ, η κηδεία της άτυχης μικρής, θα γίνει αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μυρτιάς, στις 6:00μ.μ..

