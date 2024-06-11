Δύο χτυπήματα εκ των οποίων το ένα έπληξε ζωτικά όργανα, δέχθηκε η 11χρονη από τον 37χρονο θείο της στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, από τα μέχρι τώρα ευρήματα του ιατροδικαστή, δεν προκύπτει βιασμός.

Στο μεταξύ, η κηδεία της άτυχης μικρής, θα γίνει αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μυρτιάς, στις 6:00μ.μ..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.