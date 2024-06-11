Δύο χτυπήματα εκ των οποίων το ένα έπληξε ζωτικά όργανα, δέχθηκε η 11χρονη από τον 37χρονο θείο της στην Ηλεία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, από τα μέχρι τώρα ευρήματα του ιατροδικαστή, δεν προκύπτει βιασμός.
Στο μεταξύ, η κηδεία της άτυχης μικρής, θα γίνει αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μυρτιάς, στις 6:00μ.μ..
Πηγή: skai.gr
